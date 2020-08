Båten er spesialdesignet for effektiv oppsamling av flytende søppel og skal plukke søppel i Indre Oslofjord. Den utslippsfrie arbeidsbåten er den første av sitt slag og er bygget av Grovfjord Mekaniske Verksted.

Pelikan II skal erstatte Pelikan, som de siste 30 årene har fjernet 1.500 tonn søppel og drivgods fra Oslo Havn.

Miljøagent og gudmor Tora Elgsaas mener det er inspirerende at det blir satset på miljøvennlig teknologi.

– Mange unge frykter at det om noen år er mer plast enn fisk i sjøen. Dagens voksne har et ansvar for å overlevere friske, sunne fjorder til de neste generasjonene, sier hun i en pressemelding.

554 kW batterier sørger for at båten er i full arbeidsmodus i åtte til tolv timer. Batteriene lades på to timer. Hydraulisk opptakskurv foran, med en kapasitet på 350 kilo, plukker effektivt søppel fra sjøen.

Båten har kostet 23 millioner kroner.

