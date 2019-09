NRK-tomta på Marienlyst legges ut for salg

– NRK skal være en berikelse for det området vi flytter til. Vi skal møte publikum i et åpent, fleksibelt bygg der vi «vrenger innsiden ut» og inviterer til opplevelser og deltakelse i innholdsproduksjonen. Jeg er sikker på et det blir stort engasjement og mange forslag om hvor NRK skal være i tiden framover, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen i en pressemelding.

NRK har utarbeidet et planprogram som viser hvordan tomta på Marienlyst kan bli seende ut i fremtiden, blant annet boliger, handel, kultur, idrett og grøntområder.

Kringkastingshuset med Store studio og parkarealer skal bevares i henhold til fredningsvedtak, mens Fjernsynshuset og øvrig bebyggelse foreslås revet.

Det er fremdeles usikkert hvor det nye hovedkontoret skal ligge, men adresser i Oslo, Lillestrøm og Bærum har tidligere vært pekt på som potensielle kandidater. Avgjørende for hvor NRK havner, er behovene kringkasteren har, samt hva NRK får for salget av Marienlyst-tomten.

Kringkastingssjefen har tidligere sagt at de tradisjonsrike bygningene på Marienlyst ikke er hensiktsmessige nok for en moderne kringkaster, og at NRK både vil kunne jobbe bedre, spare penger og bli mer miljøvennlige ved å flytte til et nytt og moderne bygg.