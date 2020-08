NRK: Smittevernoverlegen visste ikke om festen

– Jeg og min mann var bortreist forrige helg. Det var først mandag morgen at jeg ble kjent med at det hadde vært flere fester. Blant annet hjemme hos oss, sier smittevernoverlege Bjørg Dysthe til NRK.

Les saken her: DN: Flere personer smittet etter fest hjemme hos smittevernoverlegeog legger til:

– Vi var ikke kjent med at det var en sammenkomst hos oss.

Hun forteller til NRK at da de ble kjent med festen, bidro de umiddelbart til at det ble foretatt tester og smittesporing.

NTB melder nå at det er avdekket 28 tilfeller av koronasmitte etter ti fester vest i Oslo i helgen. Over 150 festdeltakere må kartlegges, og noen er også sporet til Bergen.

Les også: Smitteøkning i Oslo – mener befolkningen har vært slappere i sommer

Smittevernoverlege Bjørg Dysthe er bekymret for smitteutviklingen, men syns det er leit med fokuset på henne som person.

– Som smittevernoverlege er jeg selvsagt opptatt av å overholde smittevernregler, både i jobb og privat. Jeg synes det er leit at fokus her dreies rundt min person og er av den oppfatning at forhold knyttet til mine barn, selv om de er voksne, er en privatsak, sier Dysthe til NRK.

Les også: Høie: Ikke aktuelt med påbud om munnbind

Bydelsdirektør Elisabeth Vennevold sier til VG at smitteteamet hennes har komment i kontakt med netsen alle, men at det har vært krevende:

– Noen er det mer krevende å komme i kontakt med. Jeg har vet blant annet at noen festdeltagere har reist utenlands, sier hun til avisen.