NRK: Berg ble varslet om 730 brudd på arbeidsmiljøloven i februar

I september ga miljøbyråd Lan Marie Berg i Oslo kommune Arbeidstilsynet beskjed om at hun ikke hadde tilfredsstillende oversikt over lovbruddene i Energigjenvinningsetaten (EGE), som hun er ansvarlig for.

13. februar leverte etatsdirektør Hans Petter Karlsen i EGE en oversikt som viste at det var blitt registrert 730 brudd på arbeidsmiljøloven i 2017 og 2018, skriver NRK. Dokumentet ble sendt som epostvedlegg, og i eposten skrev Karlsen at det i realiteten hadde vært flere brudd «enn det som fremkommer i oversikten».

Revisjonsselskapet PwC fikk fem dager senere i oppdrag å granske etaten. PwC leverte sin rapport i oktober, åtte måneder senere. De fant 731 brudd på arbeidsmiljøloven – ett mer enn i oversikten fra februar.

Arbeidstilsynet satte i oktober i gang en undersøkelse for å kartlegge omfanget av bruddene i etaten og hvordan byrådsavdelingen ble informert.

Berg er for tiden sykmeldt. Fungerende miljøbyråd Hanna Marcussen (MDG) sier til NRK at oversikten fra februar burde blitt gjort kjent, men sier innholdet var unntatt offentlighet inntil PwCs gransking var ferdigstilt.

Marcussen avviser at tilsynets gransking er hindret.

– Da vi fikk forespørselen fra Arbeidstilsynet, svarte vi at vi ikke hadde kvalitetssikrede tall. Det var et ærlig svar. Samtidig ba vi dem også ha direkte kontakt med etaten, noe de hadde.