Byrådsleder Raymond Johansen og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) er kommet fram til en løsning for et nytt samlingssted for alle som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner.

– Dette vil være et hus som alle veteranforeningene kan bruke, og vil være et viktig bidrag til alle de som har tjenestegjort. I Norge er det 100.000 kvinner og menn som er veteraner. De har deltatt i konflikter som Korea, Libanon, Balkan og Afghanistan. Selv om de har forskjellige erfaringer er det fellesnevnere som gjør at det er viktig å møtes, dele erfaringene og lære hvordan andre har håndtert det de har opplevd, sier Bakke-Jensen.

– Dette blir et viktig samlingssted for veteraner og deres familier fra Oslo og hele Østlandet. Jeg er veldig glad vi har funnet et så fint sted og fått på plass den avtalen i dag, sier Johansen.

Veteranhuset blir liggende i en gammel sveitservilla i vannkanten på Mosseveien. Lokalene skal finansieres i fellesskap mellom kommunen og Forsvaret. Det vil være Telemarkbataljon som står for koordineringen av veteranhuset.