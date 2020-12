Norsk Pen markerte at det er ti år siden Liu Xiaobo fikk fredsprisen

– I mer enn 20 år jobbet Liu Xiaobo for at Kina skulle bli et friere og mer demokratisk land som respekterer menneskerettighetene. Den 10. desember er det ti år siden Liu Xiaobo ble tildelt Nobels fredspris, skriver arrangøren på sine nettsider.

Liu Xiaobo var en av Kinas mest kjente dissidenter og demokratiforkjempere. Han ble dømt til elleve års fengsel i 2009 for å ha vært med på å skrive og signert Charter 08, et politisk manifest med krav om demokrati og politiske reformer i Kina.

Under markeringen leste Agnete Haaland Xiaobos nobeltale in absentia, mens styreleder Kjersti Løken Stavrum i Norsk Pen holdt appell.

Liu Xiaobo døde av kreft 13. juli 2017, 61 år gammel, mens han ennå satt fengslet.