Normal trafikk på T-banen etter hendelse ved Nationaltheatret

Det var mandag stans i T-banetrafikken i vestgående retning ved Nationaltheatret i Oslo etter en ulykke på stasjonen.

Politiet i Oslo fikk klokken 10.30 melding om at en person var påkjørt av toget ved stasjonen. Politiet opplyser på Twitter at skadeomfanget er uavklart.

Som følge av ulykken ble T-banen stengt for trafikk mellom Nationaltheatret og Stortinget, men like etter klokken 12 opplyser Sporveien på Twitter at de gjenopptar normal trafikk.

– Det må påregnes til dels store forsinkelser og eventuelt noen innstillinger utover ettermiddagen, skriver Sporveien.