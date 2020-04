Norges største drive-in-kino åpner på Tryvann

På parkeringsplassen settes en LED-skjerm på 100 kvadratmeter opp, og lyden sendes direkte inn til bilradioen gjennom FM-nettet.

Bak arrangementet står Frogner kino og EIK Gruppen som planlegger å daglig vise tre forestillinger gjennom påsken. Programmet er så langt ikke spikret.



– Det er viktig at tilbudet inneholder noe for en hver smak. Vi sikter oss inn på tre forestillinger om dagen, én for barn, én for familien og én for voksne. På programmet står både nye og gamle filmer, sier Jan Vardøen, som eier Frogner kino.

Drive-in-kino blir det også inne i Telenor Arena. Mellom tirsdag 7. april og mandag 14. april blir det fire daglige forestillinger. 100 biler vil få plass per forestilling.