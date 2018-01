Nøkkelseier for Manglerud Star

Oslo

Og det så veldig komfortabelt ut da Dylan Richard hamret inn 4-0 i begynnelsen av tredje periode. Da skulle denne kampen være kjørt.

Men Stjernen kom voldsomt tilbake og skapte tidvis panikk i MS-forsvaret i sluttfasen. Keeper Kristopher Joyce fikk en frisk avslutning, men det ble med de to scoringene som Stjernen fikk i sluttperioden. Joyce ble igjen en av hjemmelagets matchvinnere.

Ti poeng ned

For MS betø seieren at de nå har ti poeng ned til Stjernen som nå ligger under streken sammen med Kongsvinger. Lørenskog ligger på den utsatte 8. plassen etter at de sikret seg to poeng mot Vålerenga torsdag.

Manglerud Star tapte skuddstatistikken i alle perioder i "garasjen", men viste en effektivtet de er kjent for. Og igjen utnyttet de overtallet de fikk ubønnhørlig i motsetning til Stjernen, som ikke utnyttet sine muligheter.

Matthew Vanvoorhis scoret det eneste målet i slutten av en jevn første periode, men der Stjernen vant skuddstatistikken hele 10-3.

Ny spiller inn

Dylan Richard og Petter Lindblad avgjorde tilsynelatende kampen i midtperioden og etter 3-0 etter to perioder var det komfortabel stemning blant hjemmesupporterne.

Men igjen: Hockey er et spill der ingenting er avgjort før sirenen går. Det var en lettet gjeng som pustet ut og jublet da sluttsignalet ljomet i hallen.

Dermed har Manglerud Star vunnet fire av sine fem siste kamper, kun serieleder Storhamar ble for sterke.

PS. MS har fått en ny kanadier i stallen. 23 år gamle Chris Calnan ankom Oslo torsdag og er kanskje spilleklar til helgen, Han kommer fra Boston College, han ble draftet av Chicago Blackhawks allerede i 2012.

Manglerud Star – Stjernen 4-2 (1-0, 2-0, 1-2)

Manglerudhallen: 908 tilskuere

Mål:

1. periode: 1-0 (14.06) Matthew Vanvoorhis (Sander Boroczky).

2. periode: 2-0 (25.37) Dylan Richard (Joachim Hermansen, Petter Lindblad), 3-0 (36.11) Lindblad (Sam Coatta).

3. periode: 4-0 (43.21) Richard (Coatta, Steffen Ratejczak), 4-1 (44.38) Niklas Bröms (Dan-Fredrik Nygård), 4-2 (47.58) Karel Slavata (Joacim Sundelius, Bröms).

Dommer: Thomas Tysland, Jutul, Marcus Wannerstedt, Ski.

Utvisninger: Manglerud Star 5 x 2 min. Stjernen 6 x 2 min.

Øvrige kamper:

Lørenskog – Vålerenga 3-2 e.str. (0-1, 0-0, 2-1, 0-0, 1-0)

1041 tilskuere

Mål:

1. periode: 0-2 (19.37) Colin Olsen (Tobias Lindström).

2. periode: Ingen.

3. periode: 0-2 (53.13) Rasmus Juell, 1-2 (56.37) Drew Schiestel (Magnus Henriksen, John Negrin), 2-2 (58.13) Marc Hagel (Sebastian Johansen, Mats Trygg).

4. periode: Ingen.

Avgjørende straffe: Sebastian Johansen.

Dommer: Robin Berg, Stjernen, Tommy Søstumoen, Storhamar.

Utvisninger: Lørenskog 4 x 2 min. Vålerenga 4 x 2 min.

Frisk Asker – Kongsvinger 6-1 (1-0, 2-1, 3-0)

1340 tilskuere

Mål:

1. periode: 1-0 (1.33) Patrick Wall (Vinny Saponari, Fredrik L. Jacobsen).

2. periode: 1-1 (20.30) Daniel Trnavsky (Trevor Fleurent, Mitchell Theoret), 2-1 (26.23) Magnus Geheb (Cato Cocozza, Petter Kristiansen), 3-1 (32.29) TJ Foster (Wall, Anders Bastiansen).

3. periode: 4-1 (47.54) Geheb (Nicolay Andresen), 5-1 (52.22) Endre Medby (Oskar Nilsson, Saponari), 6-1 (58.52) Bastiansen (Nilsson, Foster).

Dommer: Jørn M. Ekeberg, Nesøya, Eirik Hansen, Jutul.

Utvisinger: Frisk Asker 2 x 2 min. 1 x 10 min. Kongsvinger 5 x 2 min. 1 x 10 min.