Nok et varsel mot Inga Marte Thorkildsen

Oslo

Byrådslederen opplyste under et møte i Oslo bystyremøte onsdag at det tirsdag ble mottatt nok et varsel mot skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV).

– Det er kommet ytterligere et varsel som ble mottatt i sekretariatet for sentralt varslingsråd i går, sa byrådslederen under sin orientering, og la til at varselet også i tillegg retter seg implisitt mot han selv.

Dermed har det kommet i alt tre varsler mot Thorkildsen, og de borgerlige partiene i Oslo har gått sammen om et krav om ekstern gransking av påstandene mot henne.

I forrige uke ble det kjent at byrådslederen selv skal håndtere og konkludere i varslersaken mot skolebyråden.

– Varslingene gjelder en av mine byråder og i denne saken har jeg derfor kommet fram til at ansvaret for å konkludere i saken flyttes fra varslingsrådet til meg som byrådsleder, sa Johansen under bystyremøtet.

Søgnen bedt om å gå

Johansen bekreftet også at skolesjef Astrid Søgnen i Utdanningsetaten ble bedt om å gå. Søgnen ble tilbudt en annen stilling, et tilbud hun ifølge advokaten hennes nektet å godta, ifølge byrådslederen.

Søgnen skal ha blitt tilbudt en annen stilling i et møte 6. september, men det tilbudet nektet hun å godta, ifølge Johansen.

– Kommunen fastholder at det er ønskelig med dialog, men dersom dette ikke lar seg gjøre, må kommunen vurdere hvilke alternativer man har, sa Johansen.

– Upløyd mark

– Dette er upløyd mark, og varslinger mot medlemmer av byrådet er ikke beskrevet i rutinene for varslingsordningene, sa Johansen videre i sin orientering.

Videre sa byrådslederen at det nye varselet som kom tirsdag, omhandler brudd på taushetsplikt om innholdet i avholdte møter med utdanningsdirektør Søgnen og om opplysninger i offentlig journal.

– Det kom som nevnt til sekretariatet for sentralt varslingsråd i går. Jeg må derfor komme tilbake til hvordan varselet skal behandles på forsvarlig måte, sa Johansen.

– Vanskelige samarbeidsforhold

Skolebyråden ønsket ikke å svare på spørsmål fra pressen angående varslingssaken etter bystyremøtet, men gjentok under spørretimen at hun synes det har vært vanskelige samarbeidsforhold med Utdanningsetaten.

– Jeg finner grunn til å gjenta det jeg tidligere har sagt: På generelt grunnlag over tid har det vært et vanskelig samarbeidsforhold med Utdanningsetaten. Når beslutninger er tatt, har jeg savnet samarbeidsvilje og lagarbeid, sa Thorkildsen under spørretimen.

– Jeg vet at byrådsleder har gitt opplysninger om mitt arbeidsforhold fra bystyrets talerstol. Jeg kommenterer ikke mitt arbeidsforhold, skriver Søgnen i en sms til Aftenposten onsdag ettermiddag.

(NTB)