– Det er to hovedgrunner til at årets utdeling i rådhuset er avlyst: I Sverige er utdelingen av de andre nobelprisene, som vanligvis finner sted i konserthuset i Stockholm, avlyst. Vi ønsker å samordne oss med Stockholm, og vi vil markere at dette er et unntaksår. Da er det fint å legge utdelingen til et annet lokale, sier Olav Njølstad, direktør ved Nobelinstituttet og sekretær for Nobelkomiteen, til NRK.

– For det andre kunne vi ikke ha hatt flere enn 200 mennesker i rådhuset – i en sal som egentlig har plass til 1.000 – så det ville ha sett veldig glissent ut.

Nobelprisen har blitt utdelt i Oslo rådhus i over 30 år. I år blir det i stedet en nedskalert prisutdeling i Universitetets aula, hvor fredsprisen ble delt ut i årene mellom 1947 og 1989. Der blir det rundt 100 gjester.

Hvem som får årets Nobels fredspris, blir klart fredag 9. oktober. På grunn av pandemien er det usikkert om vinneren kan komme til Oslo for å motta prisen. Derfor legges det opp til at vedkommende er med på utdelingsseremonien digitalt.

