NOAH utlover dusør i kattedrapsaken

Dagsavisen skrev nylig om katten Kaffe som ble torturert like utenfor boligen ved Ekeberg i Oslo. Kaffe døde av skadene, og eieren har anmeldt saken til politiet. Nå anmelder også NOAH for dyrs rettigehter saken.

– Dette er en svært alvorlig sak, hvor katten har blitt utsatt for ren tortur, og påført enorme lidelser. Det er viktig at personer som er i stand til å utføre slike handlinger blir fanget opp av politiet raskt. Alle i området bør være oppmerksomme, og si ifra om de vet noe. NOAH vil nå utlove en dusør på 10 000 kroner for at denne saken skal oppklares, sier leder i NOAH, Siri Martinsen. Hun mener det er nok et eksempel på hvorfor det er så viktig med et landsdekkende dyrepoliti, og at dette kommer på plass også i Oslo.

– Det er en velkjent sammenheng mellom grov vold mot dyr, og vold mot mennesker. Politiet har behov for ressurser, og kunnskap for å forfølge disse sakene effektivt og forebygge vold i samfunnet. Det er en stor fare når personer som gjør slike ting, slipper unna. NOAH anmelder saken, og håper folk kommer med tips, sier Siri Martinsen.

Ekstra oppmerksomhet

NOAH understreker at et eget dyrepoliti i Oslo bør på plass. For selvom oppklaringsprosenten på dyrekrimsaker i følge Martinsen er blitt bedre, er på langt nær god nok.

– Hva tror du sjansene er for at nettopp denne saken kan bli oppklart og gjerningspersonene bli tatt?

– Saken er spåass fersk, og katteieren kan fastslå tidspunktet ganske nøye og da burde det være gode sjanser for å få saken oppklart, sier Martinsen. Hun oppfordrer publikum om å reagere raskt og ta kontakt om de har sett noe mistenkelig.

– Vi håper en dusør vil gi ekstra oppmerksomhet slik at folk som bor i nærheten tenker gjennom en gang til om de har hørt eller opplevd noe utenom det vanlige den dagen hendelsen skjedde, melder fra til politiet og at de er oppmerksomme på at kanskje nettop det skrittet kan være til hjelp og oppklare saken slik at gjerningspersonene kan tas, sier Martinsen.

Farlige personer

Erfaringen fra norske krisesentre er at de som er blir utsatt for vold i nære relasjoner ofte forteller at de har opplevd at kjæledyret er blitt utsatt for vold også. Men, hva med blind sadisme mot tilfeldige dyr?

– Alle tall og forskning tyder på det er riktig - sadisme mot dyr leder ofte til vold mot mennesker. Det ble ikke minst illustrert godt gjennom dokumentaren som ble vist i NRK Brennpunkt om hvordan dyrekrimsaker behandles i Sverige kontra Norge. Der viste det seg at en kattemishandler fantaserte om å drepe jenter. Og all forskning viser at nettopp personer som er istand til å utøve denne typen sadistisk vold mot dyr og kanskje spesielt mot katter, veldig ofte fantaserer om og etter hvert også utøver vold mot mennsker, sier Siri Martinsen.

NOAH oppfordrer derfor folk som har sett og hørt noe i forbindelse med kattedrapssaken på Ekeberg til å tipse politiet direkte i tillegg til NOAH. Dersom man vil være anonym respekterer NOAH dette, og tar likevel imot tips.

