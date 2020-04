Mandag åpnet halvparten av hovedstadens 656 barnehager portene, mens drøyt 20 prosent åpner tirsdag og like mange onsdag.

Tallene gjelder både private og kommunale barnehager.

De private er mest ivrige etter å åpne – 72 prosent åpnet allerede mandag, mens det samme gjelder for 24 prosent av de kommunale. 2 prosent av barnehagene åpner først neste mandag.

Kommunen har foreløpig ikke oversikt over hvor mange barn som ventes å komme tilbake.

– Barnehagene har spurt foresatte og fått tilbakemelding. Ut fra dette har de gjort risikovurderinger for å sikre at de kan holde åpnet med nok medarbeidere og klare å følge alle nye føringer i oppstarten, opplyser kommunikasjonsrådgiver Karin Steenstrup i Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap til NTB.

I resten av landet åpner de fleste barnehagene mandag. En kartlegging Private barnehagers landsforbund (PBL) har gjort, viser at tre av fire barn er ventet tilbake. Det samme gjelder ni av ti ansatte.