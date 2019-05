«Løgner», «bullshit», «rasist»: Den omstridte britiske ytre høyre-kommentatoren Katie Hopkins høster storm på Twitter etter at hun besøkte Oslo i går, og holdt foredrag i regi av nettavisen Document.

Hopkins er blant annet kjent for sine videoreportasjer om islam og innvandring. Under Oslo-besøket la hun onsdag ettermiddag ut en video filmet foran moskeen i Åkebergveien mellom Grønland og Tøyen.

«Den østlige delen er i ferd med å bli tatt over. De som bodde i øst, har flyttet til vest. Dette stedet er i ferd med å bli oversvømmet av somaliske gjenger. De har også kommet inn i lokale bydelsutvalg. Politiet patruljerer sjeldnere i øst. Det samme man ser om og om igjen når en bydel begynner å bli tatt over av islam» sier Hopkins i videoen.

«Here in the East of the city - there are few Norweigans to be seen» skriver Hopkins i presentasjonen av videoen på Twitter. En blond kvinne jogger forbi i bakgrunnen, ellers er det ingen andre i videoen.

Hopkins' påstander i videoen skapte umiddelbart en storm av protester, særlig fra lokale innbyggere som reagerte på påstandene. Torsdag formiddag hadde twittermeldingen hennes fått over 930 svar.

«Løgner» skriver Andreas Halse, bystyremedlem for Arbeiderpartiet i Oslo.

«Jeg har bodd der du står og bor fem minutter unna. Hvorfor kommer du til min by for å spre løgner? Vi liker ikke rasister som sprer løgner her», skriver TV 2-profilen Kasper Wikestad.

«Dette er total og fullstendig bullshit» skriver NRK-profilen Are Sende Osen.

«Jeg er så lei av bullshit som dette», skriver Nina Refseth, styreleder for Det Norske Teatret. Hun fortsetter: «Jeg har oppdratt et barn i indre Oslo. Jeg fulgte klassen hennes gjennom årene. Og de ble alle sammen helt normale, helt forskjellige. Akkurat som min barndom i mitt helhvite nabolag. Forsvinn, Katie, vi har det bedre uten deg».

Eivind Trædal, bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne, skriver at «dette området er en av de mest populære og voksende deler av byen, og de fleste som bor her er norske».

«Jeg har vært der hun står. Dette er løgn» skriver BT-kommentator og tidliger Frp-representant Morten Myksvoll.

– Katie Hopkins bruker feilinformasjon, vrangforestillinger og løgn som metoder i propagandaen sin. Når hun kommer til min by og den delen av byen der jeg bor for å spre hat, er det en selvfølge å påpeke at dette er bare enda en av løgnene hennes, utdyper Andreas Halse, representant for Arbeiderpartiet i Oslo bystyre.

Flere påpeker at det er en kjent vinbar og restaurant på det ene hjørnet bak henne, og en prisbelønt syrisk restaurant på det andre hjørnet. De viser til at det like ned bakken er et rikt utvalg av ølsteder og spisesteder. En påpeker at Norges største «pubcrawl» - Tom Waits-løpet fra skjenkested til skjenkested - foregår i dette området hvert år.

Polititett

Flere påpeker også at hun står rett over gata for hovedkontoret til Oslo politidistrikt og Oslo fengsel - «dette er trolig det mest polititette området i Norge, ikke på grunn av kriminalitet, men på grunn av fengselet og politistasjonen», skriver en.

«Du vil ha folk til å tro at det er Mekka, men dette er hipster-Mekka», «Jeg pleide bo like ved der du står, men det ble for dyrt. Nå er det bare rike som bor i det nabolaget», «Du står i et av de mest levende, kosmopolitanske området i hele Norge. Nordmenn elsker det» er blant de andre kommentarene.

«Skulle tro slike problemer ville ha stor innvirkning på boligprisene», skriver en kritiker, som påpeker at boligprisene har nær doblet seg i dette området siden 2012, og at en 83 kvadrats leilighet i gata bak er ute for salg for 4,8 millioner.

«Det suger når du må fortelle en løgn for å bevise et poeng. Jeg bodde rett rundt hjørnet for denne moskeen og har aldri følt meg tryggere», skriver tidligere AUF-leder Eskil Pedersen.

Fåtall

Et lite fåtall kommentatorer uttrykker støtte til Hopkins.

Videoen er spredt gjennom 1.283 retweets og 2.793 likes og er sett 190.000 ganger, som er et vanlig tall for Hopkins videoer. Hun har over 930.000 følgere på Twitter.

Les også: Hun er en vulgær bølle

Katie Hopkins var i Oslo for å holde foredraget «The Islamisation of Western Europe» i Oslo Militære Samfund, på invitasjon fra nettstedet document.no. Hopkins er britisk, tidligere spaltist i aviser som Mail Online og The Sun, hvor hun har sluttet etter å ha høstet storm for sine utsagn om muslimer, flyktninger og innvandrere. Historiker Bård Larsen i den liberale tenketanken Civita kalte Hopkins for «en vulgær bølle» som driver «rasistiske provokasjoner», og mente i Dagsavisen at Oslo-invitasjonen var «et dypt fall for Document».

T-bane

Hopkins la tidligere på onsdag ut en video fra en T-banestasjon, der hun snakker om at Oslo er en delt by og illustrerer med å vise til T-banekartet. «Når t-banen kommer opp hit, begynner trøbbelet» sier hun og peker på linje 5 til Vestli, mot Grorud og Ammerud. «Lokale forteller meg at når de går av her er de ofte de eneste norske på t-banen», sier Hopkins. 240 har svart, og mange skriver «latterlig» og «løgn».

Hopkins har ikke svart på twitter-kommentarene under videoene.

– Takknemlig for støtten

Dagsavisen ba Katie Hopkins om tilsvar og sendte følgende spørsmål på mail:

– Hva er ditt svar til påstandene om «løgn» og «bullshit» i twittersvarene?

– I videoen din sier du: «Dette stedet er i ferd med å bli oversvømmet av somaliske gjenger. De har også kommet inn i lokale bydelsutvalg. Politiet patruljerer sjeldnere i øst». Hva er dine kilder for denne informasjonen?

Katie Hopkins' svar, som hun ber om å bli gjengitt i sin helhet, er:

«Jeg er takknemlig for støtten fra de kneblede nordmennene. Mange føler seg som annenrangs borgere i sitt eget land, og kjenner ikke lenger igjen byen sin.

Se på den endeløse listen av ran, knivstikking og økseangrep utført av innvandrere i Brugata - det er skuffende å se at så mange på venstresiden har hodet i sanden med tanke på hva som venter Norge.

Det er en grunn til at det ble installert jihadi-sperringer i Oslo sentrum i November 2017. Jeg spør de som sier at det ikke finnes problemer i Oslo, hvorfor er disse sperringene nødvendige?»

Svaret fra Katie Hopkins i sin helhet. Skjermdump