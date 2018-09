Oslo

«Idag er internett en slagmark», heter det om filmskaperen Cynthia Lowens dokumentar premiere på «Netizens» – som har norgespremiere denne uken.

Det skjer på Cinemateket i Oslo 13. september, på det som blir første visning i Norden. I oktober står « Netizens » på programmet for Bergen internasjonale filmfestival.

Dokumentaren - viet netthat og netthets rettet mot kvinner - hadde verdenspremiere på den prestisjetunge Tribeca-filmfestivalen i New York i april, og var også plukket ut til Nord-Amerikas største dokumentarfilmfestival, HotDocs, i Toronto.

Cynthia Lowen tar for seg et knippe kvinner som har møtt mobbing, hets, nettstalking og drapstrusler på internett, og som har bestemt seg for å ta opp kampen mot denne destruktive kulturen som endret deres egne liv.

I 2012 var Lowen medmanusforfatter og produsent for filmen «Bully», om mobbing i skolen. Den vant en rekke priser og ble Emmy-nominert, er vist på NRK og ble av en norsk avis kalt «årets viktigste film».

Cynthia Lowen vil i forbindelse med norgespremieren på «Netizens» møte fungerende direktør ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter, Adele Matheson Mestad, og journalist, samfunnsviter og forfatter Oda Rygh til samtale. Bak står Oslo Dokumentarkino.

(NTB)