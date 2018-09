Oslo

Det pussige med Oslo Maraton er at det "alltid" er sommervær akkurat den lørdagen i september dette arrangeres. Slik ble det også i år.

For mange ble det litt for varmt å løpe i sola, men det var ikke mange som trengte medisinsk behandling underveis.

Innlagt som NM-øvelse

I år var helmaraton innlagt som NM-øvelse og mestrene der heter henholdsvis Marthe Kathrine Myhre (Lillehammer) og Ebrahim Abdulaziz (Strindheim).

– Det var flott vær og god stemning rundt hele løypa. Jeg hadde kontroll hele veien, men fikk litt mageproblemer på slutten, sa Myhre i målområdet etter løpet. Hun fikk sluttida 2.46,48.

Før hun var i mål var det Strindheims Ebrahim Abdulaziz som ble kåret til norsk mester.

Han klarte ikke å sette løyperekord, men kom inn på sterke 2.19, 27.

– Det var en tung løype med noen tøffe stigninger, men jeg var veldig godt fornøyd med gjennomføringen, sa han.

To sløyfer med stigninger

Løypa gikk i to sløyfer ut fra Rådhusplassen, først skulle man opp rundt Frognerparken og etter å ha kommet inn til sentrum igjen gikk den andre sløyfa opp til St. Hanshaugen.

NM-sølvet for kvinnene gikk til Silje Eklund fra Skreia (2.56,53), mens Guars Lina Rivedal tok bronse på 2.57,03.

I herreklassen gikk sølvet til Frew Zenebe Brkineh fra Sandnes (2.24,04), mens Torstein Bjerland ble treer med 2.30,58.

Europas raskeste maratonløper, Sondre Nordstad Moen kunne ikke stille opp på grunn av skade.

Flest på halvmaraton

Oslo Maratons største løp er halvmaraton der over 12.000 deltakere er med.

I år som i fjor vant Vidars Runa Skrove Falch kvinneklassen på 1.15,49. Det ble dobbeltseier til arrangørklubben Vidar ettersom Tone Ilstad Hjalmarsen tok anannplassen på 1.18,15.

Marius Vedvik fra Bergensklubben Gular vant mennenes halvmaraton på 1.05,41 i et løp han ledet fra start til mål. Passeringen etter 10km var på 31,06. Michael Ande Tesfaimichael fra BUL kom nærmest på 1.11,31, altså nesten seks minutter bak.

– Jeg fant en god rytme etter de første fem kilometrene, sa Vedvik.

Løyperekorden på halvmaraton har fortsatt Sondre Nordstad Moen på 1.02,59, satt for fire år siden.

Oslotrippelen

Det særeste påfunnet under Oslo Maraton er den såkalte Oslotrippelen der man løper alle tre distansene (maraton, halvmaraton og 10km) under den forutsetningen at man rekker starten på neste løp. 115 løpere fikk starte på denne 73,3 kilometer lange utfordringen i år.

I kvinneklassen var det Kirsti Skåtøy fra Egersund som var raskest med sluttida 5.58,50 på ultradistansen. På de to neste plassene kom to løpere fra Lofoten Ultraløperklubb: Lena-Britt Johansen (6.41,22) og Wenche Johnsen (6.56,21).

Blant gutta vant Sebastian Conrad Håkansson fra Drammen på 4.40,27 etter en sterk avslutning på 10 kilometeren. Da passerte han Torstein Bjerland, treeren på maraton, som kom inn på 4.41,36. Magnus Warvik fra NTNUI Friidrett ble treer på 4.47,52.

Oslo Maraton satte sitt preg på bybildet hele lørdagen og 1100 frivillige funksjonærer bidro til å dra hele arrangementet i land.

Daglig leder i Oslo Maraton, May Britt Dørum-Persen, var fornøyd med arrangementet. Hun registrerte økt deltakelse både på hel- og halvmaraton, og også at snittalderen går litt ned. Eldste løper denne lørdagen var 83 år gammel.

– Vi har hatt strålende forhold. Og med nesten 19.000 deltakere på start, har vi god grunn til å være tilfreds, sier hun i en pressemelding.

Oslo Maraton ble første gang arrangert i 1981.

Resultater Oslo maraton lørdag (NM):

Menn:

1) Ebrahim Abdulaziz, Strindheim 2.19,27, 2) Frew Zenebe Brkineh, Sandnes 2.24,03, 3) Torstein Bjerland 2.30,58, 4) Thomas Asgautsen, Stavanger 2.31,39, 5) Andreas Grøgaard, Kragerø 2.32,19, 6) Sebastian Conrad Håkansson 2.34,12.

Kvinner:

1) Marthe Katrine Myhre, Lillehammer 2.46,48, 2) Silje Eklund, Skreia 2.56,33, 3) Lina Rivedal, Gular 2.57,03, 4) Ann Kristin Mosbron, Haugesund 3.03,41, 5) Turi Storstrøm Thoresen, Alvdal 3.06,38, 6) Pia Schultz, Norges Banks idrettsforening 3.06,48.