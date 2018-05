Oslo

For både fotballsupportere og spillere er neste kamp den viktigste. Uansett om du har vunnet stort mot erkerivalen eller tapt knepent i en treningskamp: Neste kamp! Du kan se bak resultatene i kampen som var, men neste kamp kan gi deg de neste poengene. Det er de poengene du kan gjøre noe med. De kan sende deg videre på reisen mot mer håp!

De som lager broderier eller veggmalte slagord av klisjétypen «en fremmed er en venn du ikke har møtt», ville sikkert formulert det som «I morgen er det første kamp for resten av sesongen». For selv om vi fotballsupportere har hukommelse som en liten stim gullfisk, så har vi også dette. Vi har troen på, frykten for og håpet om neste kamp. Laget er aldri bedre enn siste kamp, og aldri dårligere enn siste forspilte sjanse.

Men siste kamp er også noe som har vært, noe som man ikke kan gjøre noe med. Men også noe man kan bygge på. Hever Vålerenga seg bare litt fra de siste to seriekampene, så skal de to neste vinnes. Og så fort vi har to seire på rad er veien til seriegull kort. Slik lyder supporterens enkle trøst. Nå står vi foran nok en slik mulighet.

Onsdagens kamp mot Skeid ble jevnere enn vi egentlig liker, men i cupen er det bare resultatet som teller. Når enden er god er allting godt, og Vålerenga er videre til neste runde som spilles 13. juni. Motstander blir Tromsø på Alfheim.

Nå er det serien som teller. Nå er det seirene som teller. Med akseptable resultater i de to følgende oppgjørene – morgendagens bortekamp mot et elendig Sandefjord-lag og påfølgende hjemmekamp mot nesten like dårlige Stabæk onsdag 16. mai – har Vålerenga anstendig heng på topplagene, og veien til medalje er ikke lang.

For å se hvordan dette skal skje må vi skjele til noen av de sentrale spillerne i Vålerenga så langt denne sesongen. Vi hopper over midtstopper Jonatan Tollås Nation. Fra han forventer vi enkelt og greit mer av den solide grundigheten vi har sett i midtforsvaret. Vi ser heller på fem spillere i svært ulike roller.

Adam Larsen Kwarasey har fått mye tyn både fra TV-eksperter og fra Vålerenga-supportere på nett. Noe har vært rettmessig, noe helt uten rot i virkeligheten. I sist helgs kamp mot Haugesund fikk han kjeft for manglende feltarbeid, men fikk heller ingen hjelp av forsvaret på målene. På toppen av det hele tok han et par baller som ingen forventer at noen keeper skal ta. Adam må bruke kritikken til å fortelle laget hvor forsvarsrekka skal stå og angripe ballene som kommer!

Årets VIF-stjerneskudd er uruguayanske Felipe Carvalho. På Aperopet.no har vi skrevet om han en rekke ganger allerede. Han er mannen du går i krigen med. Han lar seg ikke stoppe, og han stiller like høye krav til medspillerne som han gjør til seg selv. Han er også «litt rustikk» i måten han løser situasjoner på, men har altså et vanvittig toppnivå og er en stopper det er verdt å gå på kamp for å se!

Vår kaptein og defensive midtbaneprofil Daniel Fredheim Holm bruker ofte litt tid med med ballen. Som bakerste midtbanespiller skal han fordele ballen på det trygge. I sine beste kamper i ny posisjon i år har han imidlertid hatt noen fantastiske medtak, kroppsfinter og vendinger hvor han helt har åpnet opp motstanderens defensive posisjoner. Det vil vi se mer av!

Det er alltid huskestue med Chidera Ejuke. Han snur og vender, snurrer og vrir, mister og kjemper ballen tilbake. I raidene hvor han vender innover lurer han nesten like ofte egne medspillere som motstandere, men toppnivået er skyhøyt, og den totale underholdningsmaskina må stabilisere seg på dette toppnivået.

Så langt har ikke midtspiss Sam Johnson fått spille helt som han ønsker. Likevel har han fem scoringer etter åtte serierunder. Han har vist at han er rask, sterk og klok. Hvis Vålerenga også klarer å skjønne hva som er den helt riktige måten å bruke ham, kan framtida bli utrolig morsom.

Derfor ser vi fram til de to neste kampene. To lag på S, to lag hvor vi krever seier.

Vålerenga-tilhengerne Lars Erik Schou, Greger Thorvaldsen, Trond Erik Sandgren, Kjell Henning Thon og Truls Toftnes skriver i Dagsavisen hver fredag, under vignetten Aperopet.