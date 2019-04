Nærmer seg pappa

Tennisprofilen forbereder seg i disse dager til grussesongen i Europa i hjemlige omgivelser i Holmenkollen. Etter finaletapet i ATP250-turneringen i Houston før påske reiste Ruud hjem. Siden har han blant annet trent på Holmenkollen Tennisklubbs anlegg i Oslo.

I går gjennomførte han en treningsøkt med en svensk kompis. Deretter gikk ferden til NRK for å være med på innspillingen av underholdningsprogrammet «Ramm, ferdig, gå!».

Madrid, Roma, Genève

I tida som kommer byttes Oslo ut med betydningsfulle grusturneringer i Madrid, Roma og Genève – før høydepunktet kommer i form av Roland Garros i Paris. 20-åringen fra Snarøya kan nesten ikke vente med å komme i gang.

– Det blir en spennende tid framover, og min favorittid i løpet av sesongen hvor jeg føler at jeg kan gjøre det aller best. Grus er et underlag hvor jeg trives veldig godt. Forhåpentligvis kan jeg fortsatt vinne en del kamper. Så får vi se hva som skjer utover i grussesongen. Jeg håper og tror at det kan bli en bra en, slik at jeg kan fortsette å klatre på rankingen, sier Ruud.

På den siste verdensrankingen er han nummer 69. Dermed er han fortsatt 30 plasser bak pappa og trener Christians bestenotering. Tennisproffen innrømmer at det ligger i bakhodet å bli best i familien.

– Det har nok blitt litt mer snakk og tanker om det nå i det siste, når jeg har tatt meg opp på rankingen, men det er fortsatt et stykke dit.

Han ser det ikke som umulig å nærme seg familierekorden allerede i løpet av 2019.

Ser mot 39-tallet

– Flere poeng må sankes for å komme dit, men hvis alt klaffer i år, og spesielt nå i grussesongen, tror jeg det kan være mulig å være oppe der å lukte på de tallene ut mot høsten.

20-åringen er også kvalifisert for hovedturneringen i Wimbledon i juni, selv om gressunderlag fortsatt ikke er noen favoritt hos Ruud.

– Jeg har ikke gitt opp gress, sier tennisprofilen.

– Jeg skal nok være litt mer forberedt i år, men det er grusen jeg favoriserer og vil legge mest vekt på, sier 20-åringen.

Etter at han kom tilbake fra USA har Ruud slitt med en vond albue og var rett og slett sliten etter en tøff periode. Mens Ruud har vært i Oslo, har pappa og trener Christian fått noen dagers velfortjent hvile. Han er for tida på Mallorca, hvor også Casper Ruud normalt trener mellom turneringene. (NTB)