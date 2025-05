Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Hvem: Heidi Røneid

Hva: Festivalgründer

Hvorfor: Til helgen går den femtende Vegetarfestivalen av stabelen i Oslo

Hei, Heidi. Gratulerer med 15-årsjubileum! Hvorfor tror du Vegetarfestivalen er en så stor suksess?

– Fordi alt er veldig positivt, maten smaker fantastisk, og det er masse gratis smaksprøver. Vi er opptatt av å spre matglede for plantebasert mat, grønnsaker, bønner og linser. Folk liker å være der, og atmosfæren er kjempebra.

Ja, forskning sier at vi nordmenn er dårlige på å spise nettopp bønner og linser. Hvorfor det, tror du?

– I store deler av verden er man flinke til å bruke det. Men norsk mattradisjon er å ha et stykke kjøtt eller fisk i midten av tallerkenen, også noe tilbehør rundt. Linser og bønner passer ikke så godt til det. Men i land som India og Eritrea lager man store linsebaserte gryter, og noe nordmenn er i ferd med å oppdage, hummus, som er helt fantastisk godt. Da jeg bodde i England var det hummus med mange forskjellige smaker, som folk brukte som pålegg.

Hva er dere mest fornøyd med på årets festival?

– Vi får besøk av Gaz Oakley, en av verdens største plantebaserte influensere, og så kommer vår lille headliner minigrisen Helmer. Han er som en hund, elsker oppmerksomhet og går rundt og hilser på folk.

Hva er ditt beste festivalminne?

– Det er maten, generelt. På festivalen får du mye god mat du ikke får andre steder, og jeg skulle ønske jeg hadde flere mager, jeg blir for fort mett! Min favoritt er srilankisk mat, som jeg oppdaget da jeg var på ferie der. Første gang jeg smakte det, tenkte jeg at jeg kan spise det hver dag og ikke gå lei.

– Sri Lanka har plantebasert mat som standard, også på restauranter, men de har også retter med kjøtt eller fisk. Når man spiser sånne gryter, savner man ikke kjøtt. Det er mye protein i linser og bønner. For å bli mett lenge må man ha proteiner, langsomme karbohydrater og fett. Det er det mange gjør feil, når de skal spise vegetarisk, og da blir det ikke ordentlig middag og man blir fort sulten. Jeg pleier å anbefale Hanne-Lenes lynraske linsegryte for dem som vil prøve plantebasert middag.

For et par år siden ble det bråk da Månefestivalen kutta ut alt kjøtt. I fjor gjorde Øya det samme. Tror du det er en økende trend å spise plantebasert?

– Ja, absolutt. Og hvis du ser på utslipp fra mat, kan du få ti planteburgere til co₂-prisen for en burger med rødt kjøtt. Festivaler ønsker å redusere mest mulig på co₂-utslippene sine, og regnestykket etter Månefestivalen, som vi samarbeidet med, var at de kuttet anslagsvis 10 tonn co₂ – som utgjør cirka 80 prosent av det totale utslippet til maten på festivalen.

Det kan være noen mener de har sett ansiktet ditt før. For du driver ikke bare med vegetarfestival?

– Folk ser meg nok mest på sjakken! Jeg kommenterer for TV 2 og NRK, og får gleden av å være med når Magnus Carlsen prøver å bli hurtigmester. Og så var jeg med i NM i gjemsel, Forræder og Alle mot alle.

Også redder du fugler?

– Ja, det stemmer. Jeg var med i NRK-serien Villdyrhjerte fordi jeg er med i Fugleadvokatene.

Hvilke andre prosjekter jobber du med nå?

– Det er ikke redde verden-prosjekter, men samboer og jeg kjøpte en hytte spontant i fjor sommer. Der er det mye å gjøre, og det baller på seg – men det er beroligende og jeg har skjønt at å male og ordne kan ha en beroligende effekt. Når jeg kommer dit, slår hjertet saktere. Det er noe med det å bare la kroppen pusle med ting, og lar hjernen slappe av.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Atomic habits har endret mye for meg. Det er litt flaut å si, for det er en selvhjelpsbok og det høres veldig alternativt ut, men det er forskningsbasert.

Hva gjør deg lykkelig?

– Jeg elsker lyden av vann og lyden av skog. Å være ute og høre bekk som sildrer og bladene danse, gjør meg lykkelig. Og når jeg møter dyr. Og den følelsen når jeg ser at en døende fugl jeg har til rehab kommer til å klare seg.

Hvem var barndomshelten din?

– Frøken Detektiv var et stort forbilde. Hun var smart, og ville løse gåter.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller mot?

– Alt som handler om dyrerettigheter. Og mot folkemordet på Gaza.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Det kommer an på hvorfor jeg er der. Er det for å møte en jeg er fan av, så er det den engelske illusjonisten Derren Brown. Men er det en jeg kan påvirke for å endre noe i verden, hadde det vært en annen. Og hvor lenge skal vi stå der? Hvis det er i tre uker, ville jeg vært med samboeren min.

