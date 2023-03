Ballbråkmakeren

---

HVEM: Terje Liverød (67)

HVA: Fotballagent med base i Uruguay

HVORFOR: Har skrevet en rapport om hvordan norsk toppfotball må endres. Den har skapt bråk.

---

Yo, jeg hører du vil snu opp ned på norsk fotball?

– Nei. Eller, ja. På sett og vis. Det er tvingende nødvendig med en debatt om de fundamentale forholdene i norsk fotball. Den står med halvannet bein i en kollaps som man fornekter.

Går det ikke OK, da? Hva slags kollaps?

– Den er veldig omfattende. Min forskning berører et veldig bredt spekter, ikke bare stang inn og stang ut. Det dreier seg om økonomi, import, eksport. Det er en masse parametere, og nesten alle beveger seg i motsatt retning av den globale utvikling. Dette er fakta.

Såpass! Kan du komme med noen eksempler?

– Lønnsnivået. Det er så lavt. Ikke bare globalt, norsk toppfotball er en lavtlønnet næring i norsk sammenheng. Hvis en 19-åring har valget: Spill fjorten år i Sarpsborg, eller studér? Valget er jo ganske klart.

Hvis du sier det.

– Og så er det fremmedarbeidere. Globalt sett har antallet fremmedarbeidere økt de siste 25 åra. Premier League har over 60 prosent. Det er en sammenheng mellom nivå og andelen utenlandske spillere. Fortell meg hvor mange fremmedarbeidere du har, så skal jeg si hvor god du er. I Norge har andelen utenlandske spillere falt kontinuerlig.

Har vi flere problemer?

– Ja, det sportslige nivået. Overgangssummene på spillere har aldri vært lavere. VIF selger ut sin beste unge spiller for 1,7 millioner euro. I snitt regner jeg at den globale inflasjonen på spilleroverganger har vært sju prosent per år. Da viser det seg at prisene på norske spillere nå ligger under ti prosent av hva prisene på norske spillere var for 15–20 år sida. Samtidig har aldri flere spillere forlatt norsk eliteserie. De reiser til bakgårdsklubber for en slikk og ingenting. De norske spillerne er altfor dårlige.

Tja, vi har nå et par ganske bra?

– Vi har ett internasjonalt fenomen, det er Haaland. Sånne dukker opp innimellom. Ødegaard er jo en god spiller, men alle land har en sånn en.

[ Ap trenger en Stefan Strandberg. Det mener i hvert fall AUF-topp Emre ]

Det er ikke alle som har kapteinen på laget som leder Premier League?

– Men kjære vakre vene. Ingen tar hensyn til Ødegaard. De tar hensyn til Haaland. Alle landslag har internasjonale stjernespillere. Ødegaard er ikke noen superstjerne. Uansett har alle landslag det. Og det er ikke nok med to spillere.

Så … hva er løsninga?

– Man må ta noen langsiktige og noen kortsiktige grep. Det første er å endre den udemokratiske og udynamiske modellen i norsk toppfotball. NFF er skapt av toppklubber. Men i dag er det en breddeorganisasjon som skal bestemme over toppfotballen, uten å ha forutsetningene. Det kan aldri bli optimale beslutninger.

Kan jo bli optimalt for fotballen som helhet, kanskje?

– Jeg snakker om toppfotballen. Det må være plass til alle. Norsk toppfotball har blitt så inkluderende at den ekskluderer. Det er ikke plass til de som vil være best. Tror du Ingebrigtsen-gutta hadde blitt best dersom de skulle trent etter de samme prinsipper som norsk breddefotball? Det ville innebære at alle som ville fikk være med og trene med dem. Og de måtte løpe saktere for å trene med de dårligste. Dette er ikke gjennomtenkt.

Dette låter litt som et ideologisk korstog, dette?

– Nei. Eller, jo. Ideologien i norsk fotball er totalitær. Man får ikke lov til å ha meninger. Fotballen har blitt hjernevaska av NFFs dogmer.

[ Dagsavisen følger Oslo-fotballen tettest. Hør «Trikkeligaen» der du finner podkaster. ]

Konkret, hva vil du endre?

– Beslutningsmodellen må endres. Ligaforeningen må administrere sin egen liga. Å være et eget produkt, uavhengig av NFF. Så må de redusere antall lag i Eliteserien til ti. Det må de gjøre med en gang, koste hva de koste vil.

Det høres trist ut for Drammen, Tromsø og Sandefjord.

– De får jo være med, men kanskje ikke alltid på øverste nivå. I toppidretten er det ikke plass til alle hele tida. Ethvert fornuftig fotballand har lokomotiver. Store, sterke klubber. Det er jo der fotballen drives.

Men er det så farlig, da? Om toppfotballen ikke er helt super?

– Det kan hende det er greit, for nordmenn. Men de må ta et valg. Det blir ikke dårligere breddefotball av at det er ti lag i Eliteserien. Er det gærent for Tromsø å spille på nivå 2, da?

Til slutt noen faste spørsmål: Hvem var din barndomshelt?

– Thorbjørn Svenssen. Han som har spilt nest flest landskamper i Norge.

Hva var det med han?

– Han spilte på Sandefjord. Fra jeg var fire-fem år så var jeg på kamper. Han konkurrerte med Billy Wright om å ha flest landskamper i verden. Da han hadde spilt 100 landskamper var det fakkeltog fra jernbanen til Park Hotell. Jeg var så liten at jeg ikke fikk holde fakkel, det var jeg sur for. Thorbjørn ble senere en god venn av meg.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Ingen. Og i hvert fall ikke en fotballspiller.

[ Drillo om den udugelige VIF-treneren. Men så kom briten som snudde opp ned på alt ]