Er det blitt lettere å være varsler etter #metoo? Ap-forfatter frykter at svaret er nei

HVEM: Heidi Helene Sveen

HVA: Forfatter, skribent og veileder på krisesenter.

HVORFOR: Har gitt ut boka «Varslerne – om Giske-saken, seksuell trakassering og kulturen som tillater det»

Hvorfor var dette en bok som trengtes å skrives nå?

– Jeg har ikke skrevet den nå. Jeg begynte for tre år siden, men den har tatt lang tid å skrive. Jeg tenker boka er viktig fordi der kan varslerne fortelle sin versjon av det som skjedde. For første gang kommer de til orde til fulle. Boka handler også om hva som skjer med varslere generelt i samfunnet og hvordan seksuell trakassering kan bli oversett. Det er vanskelig å forstå hvorfor det gikk så galt, og det mener jeg boka viser.

Det er seks år siden #metoo, hva har skjedd med vårt forhold til seksuell trakassering og varsling siden da?

– For det første tror jeg at pressen er blitt mye mer oppmerksom på seksuell trakassering som et samfunnsproblem. Pressen dekker dette bedre enn noen gang før. Den kollektive kunnskapen om seksuell trakassering har økt. Selv om mange fortsatt snakker om det som bagateller og tull, selvfølgelig. Men jeg tror flere tar avstand fra seksuell diskriminering og seksuell trakassering nå enn noen gang før.

Er det blitt lettere å være varsler nå enn for fem-seks år siden?

– Jeg skulle ønske jeg utvetydig kunne si ja til det. Men det tør jeg ikke. Jeg håper det. Men jeg synes vi ser tegn på at det ikke er helt sånn. Det er åpenbart for alle som fulgte den saken hva Ap gjorde feil, og jeg synes mange gjør akkurat de samme feilene nå. Det er forunderlig. All pressedekningen og kritikken mot Arbeiderpartiet har tydeligvis ikke blitt antatt som relevante læringspunkter for andre organisasjoner. Det er veldig synd. Så jeg tør ikke svare ja på spørsmålet.

Du kritiserer også oss i pressen for hvordan sakene i Arbeiderpartiet ble dekket. Hva er kjernen i den kritikken?

– Det handler om at når maktkampnarrativet først kom opp, og det kom fra et par sentrale folk i Ap, så grep pressen det med begge hender. Og holdt fast ved det lenge. De glemte i all viraken at varsleren er en sårbar part. Når pressen nærmer seg den tematikken med at dette er en konflikt mellom to likeverdige parter gir det en skeiv framstilling om hva dette handler om. At det faktisk handler om maktmisbruk. Jeg møter stadig vekk folk som holder på det narrativet, og som ikke kan skjønne at jeg skal skrive en hel bok om den maktkampen der.

– Pressen klarte også å lekke identiteten til varslerne til tredjepart. Pressen skulle egentlig ikke vite hvem varslerne var i det hele tatt, men de fikk likevel den informasjonen. Mange jaktet da på varslerne og ville ha kommentarer og oppslag, og mange presset dem for mye. Så ble identiteten lekket til tredjepart fordi når noen journalister ikke fikk tak i varslerne ringte de folk rundt dem i stedet. Mange av varslerne ønsket ikke at folk i omgangskretsen skulle få vite dette, i hvert fall ikke før sakene var ferdig behandlet. Her tenker jeg at de i pressen som gjorde dette bør gå i seg selv.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Det er dårlig gjort å stille det spørsmålet til en lesehest. En bok som har sittet i veldig lenge er «Garps bok» av John Irving. Det er en lesefest uten like.

Hva gjør deg lykkelig?

– Jobben min. Og feriene med samboeren min.

Handler ikke jobben din ofte om å dykke ned i ganske kjipe og vonde saker? Hvordan blir du lykkelig av det?

– Fulltidsjobben min er å være klinisk veileder på et ressurssenter for de som er utsatt for seksuell vold. Ingenting er mer givende for meg enn å få lov til å snakke med og treffe mennesker hver dag på jobb som viser meg tillit.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da sitter jeg på byen og drikker svindyre cocktails på bar. Det kan anbefales.

Hvor går man om dagen hvis man vil ha byens beste svindyre cocktail?

– Himkok. Opp i andre etasje. Nede får man litt mindre avanserte cocktails, de skikkelig gode får du i andre.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Nå ville det vært Tonje Brenna. Norges mest spennende og lovende politiker. Jeg ville selvfølgelig snakka med henne om det jeg skriver om i boka for å høre hva hun tenker.

