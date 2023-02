En turhilsen fra tre hilsesoner

---

Hvem: Øivind Sørbø Johannessen (statsfinansiert senior)

Hva: Turentusiast.

Hvorfor: Har observert egne hilsesoner for folk på tur.

Hei, morn, eller skal jeg kanskje si hallo. Hva er riktig måte å hilse på?

– Jeg hilser normalt med et «hei», men jeg nok litt tilbakeholden overfor fremmede. På tur derimot er jeg en hyppig hei-hilser.

Holder det med et lite nikk, eller skal vi si hei når vi møter andre på tur?

– Jeg synes folk skal hilse på den måten de selv føler for. Et «hei», et nikk eller et smil er en god og vennlig hilsevane når man møter fremmede.

Du går mye tur, og er opptatt av hilsing. Nå har du har laget tre hilsesoner. Hva går de ut på?

– Vel, min observasjon tilser at det er tre hilsesoner: Rød sone på asfalt der en hilsen kan oppfattes litt påtrengende, gul sone på grus der det er lov å hilse uten å bli oppfattet som uvennlig og grønn sone, som er på natursti, der det er helt innafor, og faktisk forventes et lite hei også når man treffer fremmede.

Når vi går tur på fortauet hilser vi vel kun hvis vi møter noen kjente. Men i skogen hilser vi mer ofte. Hva er forskjellen?

– Jeg er enig, og jeg tror den forskjellen primært er fordi det faktisk er etablert noen grunnleggende sosiale normer for hilsen til fremmede. Disse er «strengere» i et bymiljø eller på asfalt enn ute i skogen, der det er helt naturlig å hilse.

Øyvind Sørbø Johannessen på toppen av Galdhøpiggen. (Privat)

Vi er midt i vinterferiesesongen, og mange er på tur. Enten i skiløypa eller på beina. Når skal vi hilse på de vi møter langs vår sti?

– Ja, en vennlig hilsen synes jeg er en god vane. Noen ganger er det kanskje nok med et nikk og et hei andre ganger kan det bli en hilsen og en kort samtale om «vær og vind».

Er det uhøflig å ikke hilse når vi møter noen på tur?

– Igjen så er det nok avhengig av hvor du er. Min observasjon er at i rød og gul sone er det ikke uhøflig å passere uten å hilse. Kommer du derimot inn i grønn sone så er alt snudd på hodet. Da oppfattes det nærmest uhøflig IKKE å tilkjennegi en kjapp hei-hilsen.

Vi nærmer oss også påsken, og vil møte mange i løypa eller sti. Skal vi da hilse på alle vi møter?

– Hils hvis du føler det naturlig. De aller aller fleste vil oppfatte det som en vennlig gest! Så GOD TUR!!!

Til noen faste spørsmål: Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Dessverre leser jeg litt for lite bøker. En bok jeg nylig leste og som var en liten «øyeåpner», var «Rød selvbiografi» av Anne Carson.

Hva gjør deg lykkelig?

– Å oppleve barnebarn som får til det de ønsker i livet.

Hvem var din barndomshelt?

– Min far.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– At jeg har latt mange spennende muligheter gå forbi.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Spiser så mye sjokolade eller marsipan som jeg klarer (og det gjør jeg altfor ofte …)

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Likegyldighet og ikke minst krig og brudd på menneskerettigheter

Er det noe du angrer på?

– At jeg ikke har reist mye mer og oppleve andre kulturer og sivilisasjoner på nært hold.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Da blir det Donald Trump (og trykt på stoppknappen og ikke sluppet han ut igjen før han lovet aldri mer å befatte seg med politikk!). Alternativt, og da blir en heis liten … og om jeg må velge meg en, blir det Bruce Springsteen.

