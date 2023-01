På TV er det en gruve. I virkeligheten er det vindmøller og hytter som truer Ailis rein

HVEM: Aili Kristine Kalak Eira (23)

HVA: Skuespiller, jusstudent og deltids samisklærer.

HVORFOR: Spiller hovedrollen i den nye NRK-serien «Vi lover et helvete»

Yo! Får vi et helvete?

– Tja, jeg vet ikke. Kanskje ikke akkurat et helvete. Men det er jo mye drama.

Elin, som du spiller, hvem er hu?

– Elin er reindriftssame. Det er hele familien hennes også. Og så er hun fra Finnmark. Og bor i Tromsø. Og studerer juss.

Haha, det er jo deg!

– Nei, det er jo ikke det. Men vi er veldig like. Vi mener mye det samme også. Jeg brenner også for reindriftssakene. Men vi er jo ikke samme person. Jeg føler på det iblant, at en del folk kanskje tenker at alle samer mener det samme og er helt like. Det er jo typisk, ikke bare for samer, men for mange minoritetsgrupper. At majoriteten tenker at alle er like.

Hadde det vært lettere å spille en som er helt annerledes enn deg?

– Jeg har jo ikke skuespillerbakgrunn og har ingen erfaringer med skuespill. Så jeg vil tro at det blir lettere for meg når jeg kan relatere meg til rollen. Jeg har jo en del kunnskap om det her. Og om reindrift. Men vi er ulike også. Jeg er fra Karasjok, men er oppvokst både i Tromsø og Finnmark. Så jeg har kanskje et litt annet utgangspunkt enn Elin, som kun er oppvokst i kjernefamilien i en samisk bygd.

Ganske likt likevel, da?

– Der jeg har rein er det ikke et umiddelbart inngrep, sånn som gruven som skal åpne i serien. Men det er jo så klart mye inngrep i alle reindriftsarealer. Hyttefelt er faktisk den største trusselen mot reindrift. Og at det er mye mennesker i området.

Aili Kristine Eira som Elin i serien «Vi lover et helvete». Hun er reindriftssame og kjemper for å bevare beitemarkene når gruva i bygda skal åpnes igjen. (Max Emanuelson/Max Emanuelson/Fenomen/NRK)

Så du kjemper mot hytter, ikke gruver?

– Det er veldig vanskelig å kjempe mot hytter. Det skjer over tid. Gruva kommer med en gang. Men der vi har sommerbeite var det planer om å bygge Norges største vindmøllepark. Det var virkelig tungt for min familie. Men det ble stoppa.

Driver du mye med rein?

– For utenforstående kan det være vanskelig å sette seg inn i, noen kanskje tenker at reindrift bare er en jobb. Men det er jo ikke det, det er en livsstil. Du går ikke på jobb fra åtte til fire, du er der når det trengs. Allerede som barn blir man inkludert i reindriften og lærer mye. Blant annet slakting, kjenne til øremerker, navigering i naturen. Det blir en del av oss som mennesker, vår identitet. Jeg er jo ikke reindriftsutøver, men jeg har rein og er reindriftssame.

Hvor mye konflikt er det mellom det samiske og det norske?

– Det er ømt tema blant mange. Disse konfliktene har ikke kommet av seg sjøl. Det kommer jo fra noe, fra historien og blant annet fornorskningspolitikken. Det er et kollektivt traume, nesten, som har laget sår som det tar tid å lege. Mange har gått bort fra det å være same fordi det er så vondt. Frykt for å bli mobba, hetsa, følelsen av at man kommer ingen vei i livet med å være same. Heldigvis er dette noe som holder på å snu seg. Mange tar tilbake det samiske, språket og kulturen. Det er veldig fint.

Elin blir forelska i en klimaskeptiker som vil ha gruvedrift. Hvor går grensa di?

– Man skal aldri si aldri. Men jeg er ganske så sikker på at jeg ikke kunne vært med en sånn fyr. Det er ikke det at jeg ikke aksepterer andres meninger, men jeg blir ikke forelska i en som stemmer Frp. De vil legge ned Sametinget, da tenker ikke jeg «Herregud! Han vil jeg ha!»

Nå, et par faste spørsmål: Hvem var din barndomshelt?

– Jeg tror ikke jeg hadde noen. Men mamma og pappa. Jeg har aldri vært noe interessert i kjendiser og sånn. Ikke nå heller.

Nå går du på rød løper og kjenner ikke igjen en kjeft?

– Ja, faktisk. Haha. Det er ikke sånn at drømmen min er å bli skuespiller. På premierefesten var det kjempekleint å stå der. Helt for jævlig. Jeg begynte å skjelve, jeg ville ikke at noen skulle ta bilder av meg. Bare sto der som en pinne og visste ikke hva jeg skulle gjøre av meg. De andre står der og lever livet. De er født for å gjøre det.

I blant må man stå på rød løper når man er hovedrolleinnehaver. Her er Aili Kristine Kalak Eira på premierefesten sammen med sin mor, Line Kalak. (Nicolai Solbakk Willumsen/NRK)

Så, hvis du får tilbud om nye roller takker du nei?

– Nei, nei. Selve skuespillerjobben synes jeg jo var utrolig lærerik og gøy. Det er en helt annen ting enn å stå og bli tatt bilde av. Men kanskje ja, kanskje nei. Jeg vet ikke.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Med Siv Jensen. Haha, det er jo kanskje litt kontroversielt å si. Men det hadde vært sykt gøy og lærerikt å snakke med henne. Ikke fordi jeg ser opp til henne, men fordi vi har ulike meninger. Det kunne vært veldig interessant. Kanskje.

