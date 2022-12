Ringer jula inn med en irriterende kløe

HVEM: Markus Neby (31)

HVA: Programleder, musiker og komiker

HVORFOR: Leder NRKs julekalender «24-stjerners julekalender»

Yo! Hva i huleste er dette for en julekalender?

– Haha. En veldig tullete en, hvor 24 nøye utvalgte profiler barker sammen i tradisjonell førjulsdyst. En slags kombinasjon av Squid Game, bare at ingen dør, og Kongen Befaler, bare at ingen vinner en byste av Atle Antonsen.

Og hvem er disse kjendisene som er med?

– Det er folk jeg er nysgjerrig på å se i en tøysete setting. Lan Marie Berg og Christian Borch, hvordan passer de egentlig med Mayoo Indiran? Og med Norges morstemte folk, Martin Lepperød, Hasse Hope og Amir Asgharnejad? Det er folk vi rett og slett er spente på.

Så fikk dere terningkast to i VG. God jul, liksom!

– Jeg tar til meg kritiske anmeldelser og jeg tar til meg ros. Foreløpig har jeg fått høre mest hyggelige ting. Men det er en litt irriterende kløe, den der.

De sier man må få ros hundre ganger for å kompensere for en sur kritikk.

– Ja, jeg ligger vel omtrent på 105, nå. Så det går.

Men det blir verre. NRK skal kutte i Kåss til Kvelds, også! Verdens verste advent for deg, dette?

– Haha, en røff dag på VG-fronten, ja. Det kuttet er egentlig ganske udramatisk for vår del. I fjor hadde vi 10 episoder på våren. I år blir det åtte. Men det er kjipt for noen av våre veldig bra folk i redaksjonen som er ansatt midlertidig og nå mister noen uker med jobb.

Du greier deg gjennom smellene?

– Det er ikke noen smeller. Jeg er ute på juleturné og har det gøy. Jeg ble kontrollert veldig grundig på Gardermoen i morges. Han som kroppsvisiterte meg sa det var en gøyal serie, mens han rista litt på huet.

På en NRK-julekalender skal vel hovedpersonen egentlig være et fattig, venneløst mobbeoffer som har mistet minst en forelder. Hvordan slår du ut der?

– Nei … begge foreldrene er intakte, med hver sine skrupler, men likevel velfungerende som foreldre. Fattig? Tja, der er jeg vel på et snitt. Og mobbeoffer … Nei, jeg har nok ikke lidd nok til å være verdig den klassiske protagonisten der. Men det som er kult på NRK i år er at de har fått mange av de legendariske julekalenderne med i nettspilleren.

Markus Neby fra 24-stjerners julekalender (Julia Marie Naglestad/NRK/Julia Marie Naglestad/NRK)

Nå, noen faste spørsmål: Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg skjønte at litteratur var gøy da jeg leste Utvidelse av kampsonen, av Michel Houellebecq. Jeg lo mye av den.

Houellebecq, var ikke det han som skreiv den fæle antimuslim-boka?

– Å, synes du det? Man kan jo lese den på mange måter. Men jeg er ikke enig, faktisk. Synes den er morsom om ensomhet, men også at den er veldig kritisk mot religion generelt. Og gøy om utfordringer når ulike kulturer møtes.

Ha! Det sier dem sikkert om Kanye West, og!

– Haha, nei, han tror jeg nesten vi bare må overse. Han er åpenbart ute å kjøre, og burde bli spart for seg selv. Hvis jeg noensinne blir så desperat etter seere og går på Lindmo og sier at jeg elsker Adolf Hitler … Da må alle rundt meg stoppe meg altså.

Hvem var din barndomshelt?

– Det er mange. Men i julekalenderens verden sier jeg Espen Eckbo, fra første sesong av Nissene på låven. Jeg hadde vært med i skolerevy og fått gode tilbakemeldinger og høy selvtillit, så da sendte jeg en mail til han, med en video fra en av karakterene mine og spurte på om jeg kunne jobbe med han. Haha, håper han ikke leser Dagsavisen. Jeg orker ikke å konfrontere det der.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Nevrosene jeg får etter intervjuer som denne.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Drikker god rødvin med min venn Marco og hører på Steely Dan.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for, eller mot?

– For kødden. Folk må slappe av litt når det køddes, og spare aggresjonen sin til ting som er ekte problematisk, som at jorda holder på å gå under. Selv om noen som har vært i Debatten i det siste kanskje kan tone det ned et par hakk. Kødd er viktig, om du liker kødden eller ikke.

Litt gøy å gå i demo mot at folk hisser seg opp, da!

– Det høres ut som et satireinnslag, ja.

Er det noe du angrer på?

– Jeg burde kanskje angre på mye jeg har gjort på radio. Da jeg lagde kaffe av avføringen min, for eksempel.

Du gjorde hva, sa du?

– Du skjønner, verdens dyreste kaffe, Kopi Luwak, selges på Bali. Den lages sånn at et dyr som heter Luwak spiser kaffebær og bæsjer ut bønnene. Disse bønnene mener de da gir en spesiell smak til kaffen. Jeg smakte på den, men lærte også at dyrene ikke behandles så bra. Så jeg ville se om vi mennesker kunne gjøre det i stedet. Dermed spiste jeg kaffebær i et halvt år og lette de fram i avføringen, til jeg hadde nok til å få laget tre-fire kopper. De smakte ikke så verst.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Donald Fagen fra Steely Dan. Jeg vil spørre om musikken, alt om prosessen, samarbeidet med Walter Becker.

Kanskje du bare burde lage en sånn intervjuspalte, du og?

– Når behovet mitt for å få folk til å le stilner, så skal jeg lage akkurat det programmet.

