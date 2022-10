Thomas Seltzer dro tilbake til USA. Han fant falske fagforeninger, identitetspolitikk og et land av sosialdemokrater

HVEM: Thomas Seltzer (53)

HVA: Bassist, programleder og forfatter

HVORFOR: Dokumentarserien «UXA», sesong 2, starter 18. oktober.

Yo! Har USA forandra seg mye siden forrige sesong?

– Vi slutta jo forrige sesong etter valget i 2016. Trump hadde sagt han ikke ville godkjenne valgresultatet, og sånn blei det jo. Så tenkte vi at vi skulle finne ut hva dette er for noe, og dro tilbake.

Og hva fant du ut? Har det dratt seg til enda et hakk?

– Det at alt skal gjøres til et politisk våpen, det har dratt seg veldig til siden 2016. Det er veldig synd. At USA er polarisert er en klisjé, men sant. Det er jo veldig synd. Bak alt denne skrikinga og alt agget ligger det jo nesten en trist kjensgjerning: Amerikanerne er veldig enige om veldig mye. Det er det som er det syke.

Hvordan da?

– Amerikanere flest mener man må begrense pengemakta. De vil ha høyere skatter for de rike. De vil ha rett til abort. Amerikanere flest er sosialdemokrater. Kanskje ikke i norsk målestokk, men likevel. Og hva gjør man da når man er oligark? Jo, man lager kulturkrig. Nå er det konsernledelser som setter opp falske fagforeninger, og kaller det safe spaces. «Skal du underkaste deg de hvite gubbene i fagbevegelsen? Eller bli med her?» Det er ganske snedig. Om å gjøre at amerikanere skal være opptatt av hudfarge, legning og … alt. Bare ikke klasse.

Kupper de antirasismen?

– Ja. Ikke for å svartmale antirasismen som ideal og bevegelse, men … en svart marxistprosessor som heter Adolf Reed sier at «Vi skal ikke være fornøyd før den ene prosenten består av like mange fargede og transpersoner. Da blir Amerika kjempebra!». Han er en beinhard marxist. Han sier dette er fuckings piss.

Blir USA bedre eller verre?

– Jeg tror det blir verre før det blir bedre, som det så voksent heter. Veldig mye handler om avviklingen av demokratiet. Det er helt uttalt, oligarker som juger og sier at politikk ikke funker. At alt bare er fastlåst i kongressen. Men det høres jo ut som om jeg har blitt en sånn konspi-type.

Tror du det som har skjedd på høyresida kan skje på venstresida? Så Alexandria Ocasio-Cortez blir president?

– Nei. Jeg tror ikke det. Bernie Sanders var jo den mest populære politikeren i USA etter valget i 2016. Men Bernie var ikke så opptatt av identitetspolitikk, han mente vi stort sett er i samme båt.

En helt annen ting: Hva driver du med, når du ikke lager UXA?

– Da gjør jeg ferdig boka mi, Amerikansk armageddon. Eller, den ble akkurat ferdig nå.

Hva med Trygdekontoret? Er det noe mer av det?

– Det var bra du sa, for det er jo det. NRK har sagt at jeg må lage Trygdekontoret podkast. Det var premiere på mandag.

I USA møtte Seltzer blant annet Jesse Hughes, som er vokalist i bandet Eagles of Death Metal. Her med Evel Knievel-utstyr. (Thomas Søbstad/NRK)

Tre lanseringer på en måned?

– Ja, tenk på det! Jeg lever the norwegian dream: Å lage podkast. Det er som Trygdebeistet sier. Podkast er som hemoroider, før eller seinere før ethvert rasshøl sin egen. Jeg er jo mann på femti. Å spørre om jeg vil snakke om ting jeg er interessert i, det er som å spørre en fisk om han vil ta seg en svømmetur.

Nå, noen faste spørsmål. Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg knoter fælt og har dårlig fokus. Det er mye styr og rot oppi huet. Jeg blir lei. Litt sånn blanding av ADHD og tvangstanker. Det er ikke noen sjukdom, men det ligger og gnugger hele tida. Aldri fred å få.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da spiser jeg jævlig mye Bubblizz. Det er ondskapens redskap, avla fram borte i Wuhan. Det turkise og rosa godteriet. Min heroin, rett og slett. Jeg kunne døtta det inn i en sprøyte og injisert det.

Det er digg!

– Bukowski skreiv en gang om første gang han drakk: «Endelig er jeg hjemme». Jeg har sett det glimtet i øya på fireåringen min, med Bubblizz.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for, eller mot?

– For velferdsstat og gode gitarriff. Det er ikke sivilisasjon før de to tinga er på stell.

Er det noe du angrer på? Har de som har kjefta noen gang hatt rett?

– Nei, det har de ikke. De har tatt feil, alltid. For menn på 50 pluss, så pløyer jeg ikke opp noe ny mark her, jeg veit det. Jeg står på skuldrene til giganter. Menn som har vært femti år før meg.

På alvor, da? Du må ha gjort noe dumt?

– Jeg tenker ofte på at jeg har vært kjip mot folk. Ikke fordi jeg har vært ondskapsfull, men fordi jeg har tenkt at … det må jo folk tåle. Men så må dem jo ikke det. Som godt voksen har jeg fått en respekt for andres liv. Eller tær. Men det gjelder selvsagt ikke rasshøl og kjøtthuer.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Det måtte jo blitt madammen det da. Trenger ikke være original hele tida.

