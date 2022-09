– Folk liker ikke å bli fortalt noe som er sant av en brun person. Sånn er det bare

HVEM: Abubakar Hussain (35)

HVA: Komiker, skuespiller og programleder

HVORFOR: Fikk rasistiske meldinger etter å lagt ut en tweet om dronning Elizabeths død. Lager TV både på NRK og TV2 i høst.

Yo! Hva er Abu og Mayoos Norge?

– Det er et reiseprogram på TV2, hvor vi drar rundt i Norge og gjør ting som nordmenn gjør, som vi aldri har gjort. Lofoten, fiskesjark. Vi har vært på Stryn og stått på sommerski. Kjørt Zipline. Vært på trubadurfestival.

Deres eget personlige 71 grader nord?

– Ja, eller vår egen Truls og Hellstrøm. Bare med mer humor. Det gøyeste var å treffe alle folka. Byoriginaler som vi har i Oslo, det har de på bygda også, altså.

Men du lager mer TV! Norske Beefer, hva er det?

– Det er et program om beefs. Krangler. Mellom kjente mennesker, og på internett. Det er en masse folk som har hatt problemer med hverandre og tatt det offentlig. Vi har gitt dem en sjanse til å fortelle hva som egentlig foregår.

Og hva gjør du der?

– Jeg er med i blackface-nemnda, som skal finne ut av om noe er blackface eller ikke.

Øhh, altså, hæ?

– Vi er en nemnd som ser på en beef mellom Jenny Huse mot Queen Sultan. Det er Tiktok-folk. Sultan er trans, og så hadde Jenny kalt «hun» i stedet for «han» i en video. I en annen video hadde Jenny sminket seg svart. Så ble det beef.

Hva er din favoritt-beef?

– 2pac mot Biggie. Og generelt G-unit. 50 Cent, Ja Rule. The Game. Bare hiphop-beefs. De var de største for meg.

Du har jo hatt en helt egen beef nå i det siste. Etter at du tvitra om dronning Elizabeth. Hvordan har det vært?

– Spesielt. Det som var rart er at de som sier de elsker ytringsfriheten høyest ikke bryr seg om den. Jeg har ikke fått noen spesiell backlash med tanke på hva jeg sa. Men jeg har fått backlash på at jeg er en brun mann. Jeg er overraska. Visste ikke at folk brydde seg så mye om dronninga.

Det britiske monarkiet får faen ikke en tåre ut av denne sør-asiateren her, ass. Morna, Elizabeth — Pakkishontas (@AbuHus) September 8, 2022

Det høres mye ut.

– Det har vært heavy, men det er ikke sånn at jeg har vært lei meg. Men tusen meldinger på en dag. Jeg blir ringt opp og trua. Selv om alt jeg sa var min mening. Jeg kommer ikke til å gråte for henne. De tok det som om jeg sa at hun skulle brenne i helvete. 9 av 10 meldinger var positive. Men den 10 prosenten, de er høylytte, ass. De vil ta deg.

Så nå har du beef?

– Hvis det er beef er det meg mot rasistene. Den beefen tar jeg, vær så god. De som er rasjonelle og kan diskutere, de er kule. Men beefen mot rasisme, den tar jeg når som helst. Jeg er ikke redd for dem, det bare er utmattende. Folk liker ikke å bli fortalt noe som er sant av en brun person. Sånn er det bare.

Se noen av meldingene Abubakar Hussain mottok:

Utvid Automatisk avspilling Bilde 1 av 4 Noen eksempler fra Abu Hussains innboks etter at han tvitret om dronningas død (Skjermbilde)

Kom det ingen argumenter?

– Det eneste argumentet er at jeg må dra tilbake dit jeg kom fra. Da mister de meg. Jeg vil ikke tilbake til Lørenskog!

Nå, noen faste spørsmål: Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg tror kanskje … Roald Dahls Matilda. Jeg var veldig stor Roald Dahl-fan da jeg vokste opp. Fasanjakta, Sjokoladefabrikken.

Men har du lagt merke til hvor mye tjukkas-hets som er i de bøkene?

– Jeg bare tenker. Dette var i gamle dager. Da var det sånn.

Hvem var din barndomshelt?

– Will Smith.

Ahh, gode gamle Fresh Prince in Bel Air?

– Ja! Han var så kul. Jeg føler personligheten min er basert på Will Smith. Han var alt jeg ville bli. Skuespiller, morsom, rapper.

Men han slo til Chris Rock på Oscar-utdelinga!

– Det er den verste tapertingen han har gjort noensinne. Vitsen var ikke så gæren heller. Jeg er veldig mot vold.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da vil jeg danse. God 2000-talls hiphop og bare vibe. Og drikke veldig mye gin.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for, eller mot?

– Jeg går veldig lite i demonstrasjoner. Ikke fordi jeg ikke vil støtte en sak, jeg bare liker ikke folkemengder. Men jeg ville gått for Palestina. Og for lærere og helsesektoren. Og mot alt som har med diskriminering å gjøre. Sian. Og hvis du er mot homofile, så er jeg mot deg. Alle som har noe imot mennesker, egentlig.

Er det noe du angrer på?

– Det dummeste jeg kan gjøre er å glemme at jeg er blant mennesker, og snakke høyt. Jeg kan være skitten i munnen iblant. Være blant familie og barn og bare skrike morrapuler.

Au, skjer det ofte?

– Før i tida hendte det at … da det var mer vanlig blant utlendinger å si N-ordet. Så har jeg sagt det litt høyt til kompiser av meg, og så har det gått svarte folk forbi. Da har jeg blitt sett stygt på noen ganger.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Dr. Dre. Han er idolet mitt. Eller. Nei, Dave Chappelle.

Hva skulle du sagt til han?

– Jeg hadde kanskje pissa på meg. Og så hadde jeg spurt sånn «Så, hva synes du om verden for tiden»? Og så kunne han bare snakke i tre timer.

