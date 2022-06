Klar for ny Hudøy-sommer: – Pansergrevlingen! Den må man passe seg for

Hvem: André Sirnes, daglig leder ved Hudøy sommerleir

Hvorfor: Mandag startet årets Hudøy-eventyr

– Hudøy er et ganske ekkelt navn, jeg tenker alltid på hud som skrapes av nakne barneknær når jeg hører det navnet. Hvilke assosiasjoner får du til navnet Hudøy?

– Barn, leik, venner, Gjende-kjeks og skrubbsår.

– Jasså, du tenker skrubbsår du også?

– Jada, men vi har leger på øya så vi ordner skrubbsår fort.

– Da jeg var på Hudøy en gang tidlig på 2000-tallet, var det to jenter som rømte fra øya. De svømte til et skjær og fikk stoppet et ektepar i en passerende båt, som kjørte dem i land etter en tårevåt historie om hvordan jolla de hadde sittet i hadde kantret. Er det mange barn som har rømt fra Hudøy siden jeg var der?

– Det er første gang jeg har hørt den historien og jeg har aldri hørt at noen har rømt fra Hudøy.

[ Pride-flaggene ble revet ned og brent: - Jeg blir lei meg og forbannet ]

– Tror du det er en skrøne?

– Det kan jo fort være. Vi har jo noen som vil reise hjem, som har litt hjemmelengsel, men jeg har aldri hørt om noen som faktisk har rømt.

– Hva er det mest rampete noen har gjort mens du har vært på øya, da?

– Det kommer jo støtt og stadig fotballer susende gjennom vinduene, det er en gjenganger. Ellers er det å skrive navn og nummer på doveggene, det er nok mange som har fått seg kjæreste på den måten!

– Ganske uskyldige rampestreker, altså?

– De ansatte er veldig gode på rampestreker, for eksempel å stjele dodørene til hverandre. Men bare dodørene til de voksne altså, det er litt viktig at du får med.

– For det er fortsatt utedoer?

– Å ja!

– For det er jo et litt gammeldags opplegg med skumle historier om Else, Den grønne mannen og det dyret som biter deg i anklene...

– Pansergrevlingen! Den må man passe seg for. Hadde du kommet til Hudøy i dag så hadde du sett at det var akkurat likt, de samme historiene, dagsplanene, de gamle sovesalene og Gjende-burgere som premier. Det har bare blitt litt finere.

– Men synes barn i dag at de tingene der er like morsomme, de er jo vant til litt mer spennende underholdning enn det vi var?

– Ja, absolutt! Det er det som er så fint, krabbefiske er skumle historier funker akkurat like bra som det alltid har gjort. Hudøy er fremdeles mobilfritt, da blir jo hverdagen en helt annen enn det den er hjemme.

[ Flytur i sommer? Dette har du rett på ved streik (+) ]

– Hva gjør deg lykkelig?

– Barna mine, familien og det å få lov til å ha lange somrer på Hudøy.

– Hvilken solfaktor bruker du i fjeset?

– Jeg har ikke brukt solfaktor siden 1990, men så ser det også ut som om jeg er 56 og det er jeg altså ikke.

– Du får én sommerferieuke med åpent budsjett, hva gjør du?

– Reiser på motorsykkelferie gjennom Brasil og Argentina.

– Hva er ditt beste barndomsminne?

Å være med besteforeldrene mine på hytta i skogen.





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen