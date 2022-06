Torgrim Eggen om Eirik Jensen-saken: – Jeg tviler på bevisene og jeg tviler på dommen

HVEM: Torgrim Eggen (63)

HVA: Forfatter og skribent

HVORFOR: Har skrevet boka «Forbindelsen» om Eirik Jensen-saken. Nå er dokumentaren «Mr. Good?» ute.

Yo! Hvordan blei du egentlig Eirik Jensen-ekspert?

– Det ble jeg vel egentlig aldri. Men jeg ble spurt i 2016 om jeg hadde lyst til å skrive en dokumentarbok om saken for Kagge forlag. Dermed satt jeg det neste halvåret i Oslo tingrett og fulgte rettssaken.

Hvordan var det?

– Det var utmattende. Jeg opplevde saken som overdokumentert, når det gjaldt såkalte indisier. Det var ikke noen rykende pistol, men seks måneder med indisier.

Og dermed endte du som en slags Eirik Jensen-apologet?

– Jeg endte i hvert fall som en tviler. Jeg tviler på bevisene og jeg tviler på dommen.

Serien starter da Jensen var i Uropatruljen i Oslo på nittitallet. Knuste dører og brøyt seg inn hos rusavhengige, liksom. Det er ikke så sympatisk?

– Nei. Krigen mot narkotika er jo en helt egen bok. I den krigen har straffenivået utvikla seg til det helt absurde. Å omsette hasj er like alvorlig som å ta menneskeliv. Denne ulykken har vi gått inn i politisk med åpne øyne.

Og Eirik Jensen var soldat i den krigen?

– Ja, og mer enn det. Han var brukt som foredragsholder og ekspert av de beryktede Norsk Narkotikapolitiforening. Det gjør det jo enda vanskeligere å forestille seg at han i virkeligheten har tjent penger på salg av hasj.

Har du sett HBO-dokumentaren «We own this city?» Om korrupte politifolk i Baltimore?

– Ja. Jeg er jo gigantisk The Wire-fan. I mitt første møte med Eirik Jensen, da sa jeg at «Jeg kan ingenting om dette feltet, men har sett The Wire to ganger». Han hadde sett den tre.

Men altså, «We own this city». Er det noen likhetstrekk?

– Jeg får jo håpe at norske politifolk ikke har tatt seg til rette på den måten. At tilsvarende ting har foregått, det er det ingen grunn til å se bort fra. Men at det er det vi har hatt for retten i Eirik Jensen-saken, det er jeg ikke så sikker på.

Den viser at man kan være den flinkeste politimannen, og en banditt?

– Ja, da, og hovedskurken i den serien, han har jo knytta til seg en dealer. Slik at beslagene går rett ut på gata. Haha.

Det finnes et motsatt bilde av Eirik Jensen også. Den klassiske krimhelten som driter i sjefen og går sine egne veier?

– Jaja, helt løfta ut av populærkulturen. Til en viss grad er det sant. Eirik Jensen har oppnådd resultater på ganske utradisjonelle måter. Det er vel mest grunn til å rose han for det han fikk til med MC-krigen.

Gjermund Cappelen blir framstilt som veldig smart. Hvem av dem har spilt hvem, tror du?

– Hadde jeg kunne svare på det, så hadde alt vært mye enklere. De har vel til en viss grad spilt hverandre, har de ikke det da? Jeg tror dette forholdet har gått gjennom ganske mange ulike faser. Gjermund Cappelen har latt seg drive av Jensen. Så har det også vært perioder hvor Gjermund Cappelen har hatt kontrollen og kunne legge premissene for samarbeidet.

Eirik Jensen blir intervjuet i Netflix-dokumentaren som er laget av Monster. (Audun Fjeldheim / Netflix)

Nå noen faste spørsmål. Hvem var din barndomshelt?

– Noen av de første heltene mine var skøyteløpere. Kupper'n. Han var jeg så heldig å få møte en gang.

Aldri skjønt meg på.

– Du er ikke gammal nok. Du må ha vokst opp i en tid hvor radioen var det dominerende underholdningsmediet. Skøyter er drit på TV. Det tok noen år før vi skjønte det.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Min latskap og ubesluttsomhet. Jeg bruker dager på å få gjort veldig enkle ting.

Men du greier å skrive en del bøker, da.

– Ikke mange nok.

Bruker du nå dette intervjuet for å slippe å skrive?

– Neeei. Men jeg har ting jeg burde gjort, ja.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Det har ofte med god mat og godt drikke å gjøre. Og det involverer antakelig at jeg kjøper nye klær og kanskje at jeg drar et sted hvor jeg ikke har råd til. Men å ikke arbeide er ikke å skeie ut for meg.

Hæ?

– Ja, å ikke arbeide, det er nesten normalen, det. Hele ideen om å ha fri, den forlot meg for tjue år siden. Det hender jeg er veldig misunnelig på folk som har fri.

Er det noe du angrer på?

– Hvor mye tid har du?

En god del. Har du for eksempel skrivi en bok noen gang, som du har angra på?

– Jeg har tenkt litt iblant på Eirik Jensen-boka. Faen, var det noe særlig smart? Jeg skulle levere så og så mange dager etter at dom var falt. Så jeg tenkte at dette kommer til å bli både dårlig skrevet og ureflektert. Men jeg tror ikke den var så verst likevel. Det var ikke en kjempebrøler.

Helt til slutt: Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Tankene går i dag til David Bowie, han har 50-års jubileum for Ziggy Stardust-utgivelsen. Interessant type. Lett å slå i hjel en halvtime med.

Ahh, for du har truffet han allerede?

– Så vidt, ja.

