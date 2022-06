Joakim er en av tre i streik: – Jeg lurer jo på om det er en rekord

HVEM: Joakim Haugen (31)

HVA: Lærer

HVORFOR: En av tre som er tatt ut i streik for Skolenes Landsforbund.

Yo! Hvordan er det å være med i en ørliten streik?

– Det er veldig spesielt. Jeg lurer jo på om det er en rekord. Men jeg synes det er viktig. Det er jo alltid noen som må være først. Denne gangen ble det oss, og det er helt fint.

Det er bare en skole som er tatt ut?

– Ja, Olsvik skole i Bergen. Vi er tre av mellom 80 og 100 ansatte.

Så tre klasser er uten lærer?

– Nei. Jeg er kontaktlærer for én klasse. Så er det Katrine som er bibliotekar, og Margaret som er konsulent.

Hva skjer med elevene dine?

– Når de har mine timer, må de sitte i klasserommet og ha tilsyn. Det har kommet noen elever bort i friminuttet og har sagt det er dørgende kjedelig.

Hva gjør dere når dere streiker, da?

– Vi sitter og har ganske lange streikevakter, fra tidlig om morgenen til elevene går hjem. I dag grilla vi grillspidd og laks, tok quizen i Bergens Tidende og koste oss. Neste uke er det meldt typisk bergensvær, så da tenkte vi å markere oss med å gå i byen. Å sitte i regnet i sju timer kan fort bli litt langdrygt.

Kommer det til å vare lenge?

– Jeg kan fort tenke meg at dette varer til langt over sommeren. Vi er tre ansatte på en skole i hele Norge. Så gjennomslagskraften vår er … kanskje ikke den største.

Hva er kravene?

– I flere år har flere grupper i offentlig sektor sakket akterut i forhold til lønnsutviklingen. Da blir det et etterslep. Når vi igjen nå i år blir tilbudt under det som er forventet prisøkning, så var det ganske lett å si nei. Så det er penger. Kort og greit.

Hvordan blir streikefestene?

– Jeg har faktisk spurt om jeg får lov til å komme på sommerfesten til lærerne sjøl om det er streik. Og om jeg fikk! Så streikefesten i år blir magisk.

Ahh, det er ikke sånn de andre lærerne er sure på dere som streiker?

– Nei, de andre støtter jo selvfølgelig oss. Vi blir overøst med kaffe. I dag fikk vi pizza også.

Ingen streikebryting så langt?

– Nei, nei. Haha. Hvis de begynner å undervise elevene mine i samfunnsfag, da blir jeg sint. Vi har jo ikke akkurat stålkontroll på en så stor skole, men vi går ut fra at de er ærlige og redelige.

Hvordan blir det å streike gjennom sommerferien?

– Det sier seg jo selv at å sitte utenfor en skole hvor det ikke er elever og ingen foreldre, det har ikke så mye for seg. Men at flere rundt i Norge kommer til å se meg med streikeskjorte i sommer, det er ganske sikkert. Jeg er glad jeg har kortprogram på vaskemaskinen.

Ja, for du går i samme streikeskjorte hver eneste dag?

– Jeg fikk heldigvis én ekstra, så jeg kan bytte litt på. Men ja.

Nå, noen faste spørsmål. Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Dungeons master guide.

Aha. Da er vi på rollespill! Dungeons and Dragons?

– Absolutt. Jeg skal spille på mandag.

Perfekt. Da er det terninger og blokker og … du er sjefen?

– Om jeg er! Det er full pakke. Vi har ikke begynt å kle oss ut akkurat, men stemningen er i hvert fall veldig god.

Hva gjør deg lykkelig?

– Det er nok min forlovede og min ti måneder gamle datter.

Viktig å lære barna gleden ved en god streik!

– Ja, elevene på skolen har i hvert fall lært det. De spør om ikke sine lærere også skal streike snart. Men jeg skulle gjerne hatt en streike-body.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for, eller mot?

– Jeg skal jo på en fanemarkering allerede på onsdag. Det er jo for streiken. Så det er kanskje litt kjedelig. Men jeg kunne lett demonstrert mot SIAN, disse gærningene som driver og brenner koraner. Men har ikke deltatt ennå.

Ubehagelig med tåregass i barnevogna, kanskje?

– Ja, det er det. Hun har ikke skjønt det der med å holde pusten ennå.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Wow. Det er det vanskeligste spørsmålet du har stilt i dag.

Takk.

– Men hvor lenge har vi snakka, nå? 25 minutter? Tida har jo bare rent av gårde. Så vi kan godt ta en halvtimes tur i heisen vi, og så gå i fanemarkering etterpå?

Avtale.

