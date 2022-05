Lørdag skal Rebecca marsjere opp Karl Johan med en gigantisk tampong

Hvem: Rebecca Brennen (18)

Hva: Juniorrådgiver i Uro, Plan Norges ungdomsgruppe

Hvorfor: Lørdag er det verdens menstruasjonsdag. Den markeres i Oslo med tampongmarsj.

Yo! Hva er tampongmarsjen for noe?

– Det er en protest mot mensen-skammen som tar så stor plass i nesten alle sitt liv. Vi skal prøve å normalisere mensen. Det gir jo null mening at man skal gå rundt og skamme seg for at man ikke kan noe for. Og som er så livsnødvendig

Mensenskam? Driver man med det?

– Ja. Det har jenter opplevd siden de var kjempesmå. Mensen er noe ekkelt, noe flaut man ikke kan snakke om. Jeg husker fra barneskolen, man kunne absolutt ikke snakke om mensen så gutter hørte det. Og nesten ikke blant jenter en gang. Det er så gammeldags.

Og jeg som trodde ungdommen nu til dags snakka åpent om alt.

– Det er jo det man hører. Noen ganger føles det som om man er på riktig spor. Men vi hadde knapt seksualundervisning da jeg gikk på skolen. Det er alltid noen rare blikk. Mensen er bare ikke naturlig å snakke om for veldig mange.

Så da blir det demo mot skam!

– Ja, det er jo litt rart, liksom. Da vi begynte planlegge marsjen tenkte vi at det var litt tullete. En tampongmarsj, liksom? Men kanskje det er dette vi trenger? Dette som må til?

Hva gjør man i en tampongmarsj?

– Vi har fått lagd en gigantisk tampong vi skal gå med og veive litt med den. Den blir giga. Marsjen går fra Oslo S til Egertorget klokka halv ett.

Er den … brukt eller ubrukt?

– Det skal være litt blod på den, ja.

Fett. Burde det være gratis?

– Betaling er ikke hovedfokuset i kampanjen. Men personlig er jeg veldig for gratis bind og tamponger. Når du er på et offentlig toalett så er dopapir, vann og såpe gratis. Og det er ikke noe mindre viktig med bind og tamponger. Vi har forresten fått til et lite samarbeid med Kiwi. Så vi har fått en del bind og tamponger vi skal ha med og dele ut i marsjen.

Er det ikke litt corny når de som selger det skal ha politisk kampanje, egentlig?

– Haha, jo da, de tjener jo på det. Men jeg synes fortsatt det er fint at de retter fokus på det. For det er så nødvendig.

Nå, noen faste spørsmål! Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Vanskelig spørsmål. Men jeg leste ganske nylig «Women Don’t Owe You Pretty» av Florence Given. Jeg liker å tenke at jeg er ganske feministisk av meg. Men det er alltid ting jeg gjør som jeg ikke tenker over. At de tingene egentlig har en ganske … patriarkalsk bakgrunn. Hun viser det. Jeg synes det var en veldig fin bok.

Hva gjør deg lykkelig?

– Det første jeg kommer på er å få være med på endring. Og se at ting forbedrer seg. Men også å være med venner, se en god film og spise popkorn.

Være med på endring? Er du det ofte?

– Jeg føler jeg har vært ganske heldig der, ja. Vi i Uro hadde for eksempel en kampanje som het Formet av ord, som går ut på at ordene vi bruker er med på å forme livet. Spesielt for jenter. Da snakka vi med Norsk Akademisk Ordbok, og de har endret på flere eksempler og definisjoner i bøkene sine. Det var jo bare ting vi bare snakka om på et møte. Og så fikk vi det til, liksom!

Jøss. Hvilke ord?

– For eksempel ordet tøff. Der var det eksempler som bare handlet om menn. Der har de endra til mer kjønnsnøytrale eksempler. Det synes jeg var veldig kult.

Hvem var din barndomshelt?

– Da har jeg to. Den første var mamma. Men så var jeg veldig stor Harry Potter-fan da jeg vokste opp. Så Emma Watson. Hun er en fantastisk skuespiller. Men også fordi hun brukte makta si til å få endring.

Hvordan er forholdet ditt til Harry Potter nå, da?

– Jeg elsker fortsatt bøkene og filmene. Man må nesten skille mellom kunsten og kunstneren.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Emma Watson. Det hadde vært litt fett at hun bare må snakke med meg. Jeg så veldig opp til Hermine. Jeg hadde blitt så starstruck av å snakke med henne.

Kanskje du kunne finne ut hvordan mensen funker i Harry Potter?

– Ja, jeg tror de har mensen, men at de kanskje har noe triks. At de kan trylle vekk problemene det medfører. Jeg kan ikke forestille meg at de har menssmerter hvis de kan trylle, liksom.

Det ville være rart om de brukte helt vanlige tamponger?

– Hahaha, ja. Jeg forestiller meg at de har en magisk selvtømmende menskopp. Det hadde vært praktisk.

