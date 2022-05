Drømmen om et rarere MDG

HVEM: Ingrid Liland (32)

HVA: Sentralstyremedlem i Miljøpartiet de Grønne.

HVORFOR: Innstilt som ny nestleder.

Yo. Blir det kamp om nestlederplassen i helga?

– Det blir det. Jeg er innstilt og har en kjempedyktig motkandidat i Natalia Golis fra Vestland. Så håper jeg at jeg får tilliten på søndag.

Hva blir egentlig de viktigste sakene på landsmøtet?

– Vi skal vedta en langtidsstrategi. Hvor vi skal snakke om hvordan vi kan bygge denne bevegelsen og bli et parti som viser mangfoldet og helheten i den grønne politikken, og ikke bare være et parti som forventer å få rett fordi vi kan vise til en klimarapport. I tillegg blir det diskusjon om EU, kjernekraft og klesindustrien. Der EU går foran, nok en gang, og kommer til å stille store krav til en lite bærekraftig tekstilindustri.

EU går foran. Da trenger jeg ikke spørre om hva som er ditt EU-standpunkt?

– Jeg er ikke en EU-entusiast. Men man er ganske blind hvis man ikke tar inn over seg hvor fremoverlent EU er på å løse store, globale spørsmål. Jeg har nok tvilt meg fram til et ja til norsk medlemskap.

Er MDG et ja-parti nå?

– Vi sier ja til samarbeid med Europa, helt opplagt. Men det er viktige stemmer som er bekymra for sjølråderetten, landbruket og sånne ting. Dette blir aktivt diskutert internt. Og sikkert på landsmøtet også.

Hvilken fløy er du med i?

– Neeei. Vi har nok fløyer i MDG, men konfliktlinjene går på kryss og tvers. Det er ikke nødvendigvis sånn at en som er for kjernekraft er også teknologioptimist på andre områder. Det jeg har lyst til å bidra til som nestleder er å bryte ned konfliktlinjene. Mellom by og land. Veganere og kjøttspisere. Naturelskere og teknologioptimister. Vi kommer til å trenge alle disse i den grønne bevegelsen.

Men hvis MDG plutselig ikke fantes, ville du stemt SV eller Venstre da?

– Ojjjj. Det er et vanskelig spørsmål. Da ville jeg starta et nytt parti.

Ikke lur deg unna spørsmålet, nå!

– Hmm. Jeg hadde slitt, altså. Jeg synes verken SV eller Venstre til syvende og sist prioriterer langsiktig grønn politikk. Sjøl om jeg veit at de har jobba veldig hardt på hver sin kant. Verken høyresida eller venstresida har løst klimaproblemet. Vi har verken klart å lage velferd uten å ødelegge naturen, eller fått et forbruk her som ikke ødelegger for folk i andre deler av verden. Det er grunnen til at jeg er med i MDG.

Over til noe helt annet. Ryktene sier at du er norgesmester i … karaoke?

– Haha. Ja. Men jeg ble ikke verdensmester, så jeg ble politiker i stedet. Nei da. Men vi har et fantastisk karaokemiljø i Oslo. Og en gang i 2019 endte jeg på NM i karaoke i Bergen. Og så ble jeg jammen norgesmester og endte opp i Tokyo i VM.

Nå noen faste spørsmål: Hva gjør du når du skeier ut?

– Synger karaoke.

Sjølsagt. Men ser dere seriøse karaoke-utøvere litt ned på folk som bare bæljer i?

– Nei, nei nei. På ingen måte. Karaoke er å bælje ut og ha det artig. Det er ingen krav til at det skal være innøvd eller seriøst.

Raust! Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for, eller mot?

– For en skikkelig miljøpolitikk, mot dumping av gruveavfall, stadig nye oljefelt, jeg kan lage en liten liste.

Går du mye i demo?

– Jeg gikk i 1. mai-tog. Og deltar i klimastreik. Og så var jeg med på klimabrølet i fjor.

Ahh. Du gikk i 1. mai-tog. Da har du kanskje svart på det «SV eller Venstre»-spørsmålet likevel?

– Haha, ja kanskje. Jeg tror ikke vi får til omstilling uten å hegne om den norske modellen. Men det er det jo også høyrefolk som mener.

Er det noe du angrer på? Har du ment noe dumt, for eksempel?

– Det er en ting jeg har tenkt mye på, som har med MDG sin utvikling å gjøre. Jeg var veldig lenge blant dem som tenkte at det var bra at vi strømlinjeforma oss og tok bort litt sånn … spesiell politikk fra programmet. Vi tok vekk de mer sære tingene. Men nå er jeg på motsatt side. Vi er ikke bare grønne sosialdemokrater, vi må endre samfunnsutviklinga på et grunnleggende nivå.

Hva slags ting da?

– Tidligere var vi for eksempel tydeligere på redusert arbeidstid, og å utforske grunninntekt, borgerlønn. Vi må fortsette å utfordre vedtatte sannheter i alle deler av samfunnet. Den norske modellen er viktig, men det betyr ikke at den ikke skal videreutvikles. Vi har en viktig rolle til å være nytenkende.

Det er også gøyere med partier som mener litt rare ting!

– Det er i hvert fall artigere å drive med politikk når man utfordrer det grunnleggende.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Martin Luther King Jr. Jeg veit det er en kjempeklisjé. Men jeg vil snakke om hvordan man bygger ene bevegelse som skaper håp, i møte med umenneskelig urettferdighet. Der er det ikke mange ledere som kommer opp i liga med han.

Miljøpartiet de Grønnes landsmøte varer fra fredag 6. til søndag 8. mai.

