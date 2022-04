Etter to år kan Dag Terje endelig åpne hyttene

Hvem: Dag Terje Klarp Solvang.

Hva: Generalsekretær i DNT (Den Norske Turistforening)

Hvorfor: Kan ønske påskegjestene velkommen til DNT-hyttene etter to år med pandemistenging.

Etter to år med pandemi ligger vi an til en normal påske i år. Hvordan har dere i DNT forberedt dere til påsken?

– Vi har først og fremst gledet oss veldig til en skikkelig tradisjonell og normal påske. Nå kan de betjente hyttene våre holde åpent igjen i påska, og det er mulig å gå fra hytte til hytte. Milevis av løyper er kvistet, matlager er fylt og senger res opp. Det er rett og slett litt høytidsstemning på hyttene våre nå. Vi kan love klassisk påskestemning for alle de som drar til fjells.

Hvordan har pandemien påvirket dere?

– Pandemien har påvirket så mange mennesker på ulike alvorlige måter. For vår del har det betydd restriksjoner på hytter, forhåndsbestilling og færre fellesturer og aktiviteter. Samtidig har vi opplevd at enda flere enn før har funnet veien ut i naturen. Undersøkelser viser at folk har blitt inspirert til å oppsøke områder de ikke kjenner fra før, og enda flere har funnet glede av natur i nærmiljøet. Det er jo en positiv ting oppe i det hele.

[ Påsken tilbringes neppe i solveggen ]

Hvor mange hytter har dere til disposisjon?

– Den Norske Turistforening har mer enn 550 hytter landet rundt, til fjells, i skogen og langs kysten. Noen av hyttene er betjente, der du får måltidene servert av våre fantastiske vertskap. Men de aller fleste er selv- eller ubetjente. Her ordner man seg selv og kan bruke matlageret som er på selvbetjente hytter. Men man må huske DNT-nøkkelen som man kan få låne for en hundrelapp om man er medlem.

Er det bare å komme til en hytte og få plass, eller må man forhåndsbestille?

– På våre hytter i fjellet er det garantert plass, det er et viktig prinsipp ikke minst om man skal gå fra hytte til hytte i fjellet i påska. Under pandmien var det annerledes, så det er deilig at vi stort sett er tilbake til normalen.

På våre hytter i fjellet er det garantert plass, det er et viktig prinsipp ikke minst om man skal gå fra hytte til hytte i fjellet i påska. — Dag Terje Klarp Solvang

Er det mulig å bestille en hytte, og ha den helt for seg selv i påske?

– Noen hytter kan bestilles i sin helhet, men det er ikke hovedregelen. Jeg anbefaler dem som planlegger tur å gå inn på hyttas side på turportalen UT og se hva som gjelder for den enkelte hytte.

Hvilke hytter er de mest populære?

– Det er nok hytter i fjellet aller flest forbinder med DNT, så disse er absolutt blant de mest besøkte. Samtidig har vi jo hytter i alle slags områder. Mange steder har vi markahytter nært der folk bor som er populære, og stadig flere oppdager at vi har et hyttetilbud langs kysten. Det er noe for alle med andre ord! Og smaken er jo som kjent som baken. Noen ønsker at DNT-hytta skal være tradisjonell, mens andre faller pladask for hytter som Rabothytta i Nordland og Flokehyttene i Rogaland som begge har mer moderne utforming.

Hvilke er din egen DNT-hytte favoritt?

– Det er helt umulig for meg å velge én. Det er så mange, og det blir jo feil uansett hva jeg svarer. Derfor pleier jeg å svare at det er den siste jeg har vært på. Tirsdag uken før påske åpnet jeg Damslett ved Nerdammen, sør i Finnemarka og rett utenfor Drammen. Et veldig kult hytteprosjekt – for og med DNT ung.

Hvordan skal du selv feire påske?

– Jeg skal først jobbe en del, blant annet med å forsøke å inspirere folk til å ta turen ut i påska. Så skal jeg besøke Sota Sæter og delta på et Randonee-kurs før jeg muligens svinger innom Fondsbu og så vender nesen mot Stavanger. Variert og mye DNT. Jeg syns det er viktig etter en lang periode med pandemi og mange begrensninger.

[ Dette er årets påskekrim på TV ]

Hvilket bringer oss over på de faste spørsmålene. Hva gjør deg lykkelig?

– Når jeg kjenner på at livet er i vater og jeg er nær folk som betyr noe for meg. Det er ofte forbundet med naturopplevelser eller å være i eller nær natur. Og jeg kan også kjenne på lykke helt alene. Men som oftest sammen med andre. Jeg er veldig sosial.

Hvem var din barndomshelt?

– Sølvpilen. Han fikset opp i alt – og stod opp for seg selv, sine venner og sin kultur. Bra mann.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– For å ta vare på norsk natur. For den saken lenker jeg meg gjerne fast. Vi er også midt i en krevende debatt om hva vi skal bruke naturen vår til – en debatt som er enormt viktig å ta. Vi skal legge om til mer fornybar kraftproduksjon, men vi kan ikke ødelegge mer natur enn nødvendig. Det er en debatt hele DNT er veldig aktiv i.

[ Kan det tomme bygget på Tøyen bli hjemmet til flyktninger ]

Er det noe du angrer på?

– Mange ting. Men det er egentlig ganske bortkastet. Det det er bedre å bare glemme det så fort som mulig – og heller forsøke å ta flere sjanser i livet. Det er bedre å ha elsket og tapt enn aldri å ha elsket i det hele tatt.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Å stå fast i en heis er jo en anledning til å bli kjent med folk. Men det er jo også en anledning til å få noen minutter til å overbevise folk om at de er helt ute å kjøre. Selv om det nok finnes mer givende samtalepartnere tror jeg at jeg må velge meg Putin. Om ikke annet for å fortelle han hva jeg syns om angrepet på Ukraina.

[ 100 påskenøtter for hele familien ]





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen