HVEM: Bjørnar Moxnes (40)

HVA: Stortingsrepresentant og leder i Rødt

HVORFOR: Rødt fyller 15 år

Yo og gratulerer med 15-års dagen. Blir det kake?

– Ja, det tror jeg. Jeg er ikke noe glad i bløtkake, så jeg håper egentlig på gjærbakst. Men jeg skal vel trøkke ned litt kake til ære for fotografene.

Endelig er dere over den kriminelle lavalder!

– Ja, er vi det? Det føles jo egentlig bra. Vi har begynt å virkelig vokse, det bør man jo. Når man er 15 er jo det på tide.

Det betyr jo også at man blir stilt mer til ansvar for sine handlinger.

– Sånn er det jo. Vi er med på leken og må tåle steken. Jeg er glad for at folk krever svar fra oss, også på vanskelige spørsmål. Før ble vi behandla som barna i selskapet. Enten lo de av oss, overså oss eller snakka over hodet på oss. Nå må selv Arbeiderpartiet og Høyre nedverdige seg til å faktisk argumentere mot oss. Det er jeg veldig glad for. Vi er oppe og nikker i familieselskapet!

Hvem er egentlig de andre partiene, hvis vi først ser for oss at slekta er samla?

– Høyre er vel en streng bestefar, som om og om igjen piper om at er du ikke sosialist som ung har du ikke noe hjerte, og er du ikke konservativ som gammel har du ikke noen hjerne. Og så videre. Frp er vel den slitsomme onkelen, tenker jeg. Det er nok litt blandede følelser i SV. De har alltid vært storesøster, men plutselig er lillesøster i ferd med å vokse forbi dem.

Det kan være vondt, det der.

– Arbeiderpartiet er vel en litt sånn ansvarlig morsfigur, tenker jeg. Så tror jeg ikke jeg tør å gå lenger i familiemetaforikken.

Dere kan nå også få bot om dere sniker på trikken!

– Ja, eller hvis vi lenker oss fast i Førdefjorden.

Hva skal dere bruke den nye statusen som 15-åring til?

– Vi vil jo forandre på norsk politikk, da. Det har jo gjort at vi har blitt større. Vi har vel kanskje en kvart million nå, på meningsmålingene. Det var en som sa at «Vi må ha et samfunn hvor det holder å være helt vanlig for å klare seg». Det tror jeg er det denne femtenåringen jobber med. At det skal gå an.

Når man er blitt femten år må man få noen kjappe, vanskelige spørsmål også. Hvem håper du mest at streiker i år?

– De som bærer velferdsstaten på sine skuldre.

Juks! Det mener jo nesten alle at de gjør!

– Nettopp. Vi skal forene arbeiderklassen, ikke splitte den opp!

Venstresida er vanligvis mot at folk sitter med makt på livstid. Hvor lenge skal du sitte som leder?

– Så lenge partiet vil det. Og jeg selv synes jeg har noe å gi.

Det sa sikkert Fidel Castro også.

– En viktig forskjell er at Rødt er et demokratisk parti. Et hvilket som helst landsmøte kan heldigvis bytte ut hele ledelsen om de vil det.

Så du kan sitte i 30 år, liksom?

– Det tror jeg verken jeg eller partiet vil. Men det var ikke egentlig planen min å varsle noen avgang her og nå på 15-årsjubileet.

Du kommer inn på en kafé med bare to bord. På det ene sitter Putin, og på det andre sitter Joe Biden. Hvor setter du deg?

– Vi velger selvstendighet. Vi vil ut av Nato og har ingenting til overs for Putin. Men jeg ville nok satt meg med Biden. Han virker hyggelig, og da hadde jeg slippi det åtte meter lange bordet til Putin.

Hvis regjeringa foreslår at det skal bygges 1000 nye vindmøller i Nordsjøen, men at alle skal være offentlig eid og drivi. Tar du den avtalen?

– Rødt har et veldig strengt føre var-politikk på vindkraft til havs. Vi er bekymra for hva som skjer med fuglene og det marine liv. Så Rødt takker ikke ja.

Men det blir litt mer fristende når det er offentlig?

– Ja, det er klart det. Vindkraft raserer natur og gir knapt en eneste arbeidsplass, men i tillegg går profitten til hedgefond i Sveits.

Vi fant dessverre ikke noe bilde av Bjørnar Moxnes fra Rødts stiftelsesmøte i 2007. Til gjengjeld får du han her, avfotografert som Rød Ungdom-leder to år i forveien. Anledningen var en rettssak om gratis skolebøker. (Mimsy Møller)

Til slutt, noen faste spørsmål! Hva gjør du når du skeier ut? For eksempel på en femtenårsdag?

– Hvis jeg skal virkelig skeie ut kan det være fersk, nybakt gjærbakst. Gjerne god øl. Og snus. Og bli oppe til … etter midnatt.

Wow.

– Ja, hold deg fast!

Er det noe du angrer på?

– Det var en gang jeg desperat prøvde å få oppmerksomhet, som leder i Rød Ungdom. Så kom det et hangarskip til Oslo. Vi prøvde å få media til å bli med på at jeg og Mímir Kristjánsson skulle borde dette skipet. Det endte med at noen humørløse US marines synes de drittungene var bare noe tull. Og at Mímir måtte hoppe i havet til ære for TV2. Det var stusslige greier.

Flaks det var han som måtte bade, da.

– Ikke tilfeldig.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Markus Hansen. Han er leder av Heismontørenes Fagforening og faglig leder i Rødt. Ikke bare trivelig, men også en som kunne fått oss ut av heisen.

