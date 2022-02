Helseminister Kjerkol om metern: – Nå er det sunn fornuft som gjelder

HVEM: Ingvild Kjerkol (46)

HVA: Helse- og omsorgsminister

HVORFOR: Det er fortsatt pandemi. Men restriksjonene skal oppheves «rundt neste sving».

Yo! Har du fått korona ennå, eller?

– Hei! Nei, jeg har ikke fått det ennå. Men jeg har familiemedlemmer som har hatt det, og hele omgangskretsen på Stjørdal. Så det rykker stadig nærmere.

Og en masse statsrådskolleger?

– Statsrådene for høyere utdanning, kunnskap, kultur, utvikling og utenriks. Det rykker nærmere, ja.

Du sa da du ble helseminister at du ikke skulle bli «koronaminister». Åssen gikk det, synes du?

– Jeg har jo fortsatt ikke blitt det! Men en helseminister tar de krisene man får. Nå er innleggelsestallene håndterlige, og kommunene er blitt avlasta, fordi de slipper å gjøre så mye smittesporing. Så vi synes det ser lyst ut. Nå er det sunn fornuft som gjelder, og folk tar ansvar sjøl.

Og så har vi en metersregel som ingen forholder seg til eller forstår vitsen med. Hva tror du det gjør med folks respekt for lover og regler?

– Vi har den jo for å begrense smitte. Det tror jeg folk forstår. At viruset blant annet smitter gjennom dråper og kontakt, det har folk fått med seg. Og så lenge folk bruker sunn fornuft, tror jeg vi kommer gjennom det her. Nå har vi holdt på i to år, og nå må folk få tenke sjæl.

Poenget med metern nå … Det er vel bare at dere hater kulturarbeidere?

– Nei, nei. Det stemmer ikke. Vi elsker kulturarbeidere, og er veldig opptatt av at folk skal få opplevelser tilbake i livet sitt. En god stund nå har ikke folk kunnet snakke om den konserten de så i går. Eller den teaterforestillinga. Vi må fylle opp minnebanken igjen. Så er vi opptatt av at kultur skal være tilgjengelig for alle. Da trenger vi kulturarbeidere.

Men nå er de fortsatt i skvisen.

– Ja, men mange av dem ble fornøyde da vi lempa på reglene for arrangementer. Bareierne var ikke fornøyde, da.

Eller konsertarrangørene!

– Det går jo an å ha konserter med faste plasser. Vi har ikke noe ønske om å begrense det, tvert i mot. Hvis det her går bra, så er vi interessert i at også metern skal fare rundt neste sving.

Ja, når er egentlig neste sving?

– Seinest 17. februar. Vi følger med fortløpende. Og ting må ha endra seg til det verre hvis vi skal holde på meteren etter det.

Men du … hvis jeg skal ha fest i sommer, og planlegger å ha 300 folk i stua mi. Bør jeg legge inn et lite forbehold i invitasjonen da, synes du?

– Ah, da har du et imponerende stort hus. Å være journalist må være bedre betalt enn jeg trodde.

Neida. Men vi byfolk liker å ha det litt trangt.

– Til sommeren håper jeg at pandemien har brent ut. Men vi veit jo ikke. Pandemien har hatt kort horisont hele tida, men nå sier de jo at det skjer, det de hadde håpa på: En variant som gir mildere sykdom, og som er så smittsom at den tar over. Og godt over 2,7 millioner nordmenn har nå fått tre doser med vaksine og er godt beskytta.

Så jeg kan bare kjøre på?

– Å spå et halvt år fram i tid, det gjør jeg ikke. Men jeg er grunnleggende optimist, og det ser veldig lyst ut for våren og sommeren. Også for dem som vil ha house party i leiligheten sin.

Greit. Nå, noen faste spørsmål. Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg leser mye bøker. Men den som har gjort størst inntrykk må være Christiane F. Å være ung er for jævlig. Det er en ungdomsroman om å bli rusavhengig, fra Berlin.

Så trivelig! Men hva gjør deg lykkelig?

– Å være sammen med familien og ha mine barns oppmerksomhet. De er voksne og har egne liv, så de er skuffende lite interessert i morra si.

Hvorfor blir man da statsråd? Hvis man vil ha tid til familien?

– Det er et godt spørsmål. Fordi man er en ukuelig optimist og tenker at man får tid til alt, tror jeg.

Ja ja. Hvem var din barndomshelt?

– Håndballspillerne på kvinnelandslaget.

Kjersti Grini og sånt?

– Heller Trine Haltvik. Og Anette Skottvold, målvakten. Jeg var målvakt sjøl.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Det må være impulskontrollen. Jeg har dansa under intervju. Sånne ting blir det memes av.

Ai! Hvis du skulle gjøre noe skikkelig dumt nå, hva skulle det vært?

– Nei. Jeg sier ingen rare ting før klokka tolv.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Akkurat nå må det bli Boris Johnson. For å høre hvordan de festene egentlig var.

Ahh. Hva er det nærmeste du har vært å bryte koronareglene?

– Det … kan jeg ikke kommentere.

