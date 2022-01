Erika Fatland forklarer Kasakhstan: – Tipper stemningen var veldig god i Kreml

HVEM: Erika Fatland (38)

HVA: Forfatter og sosialantropolog, som har skrevet flere bøker om land i og rundt tidligere Sovjetunionen.

HVORFOR: Det er blodige opptøyer i Kasakhstan. Vi lurer på hva som foregår.

Yo! Hva skjer egentlig i Kasakhstan om dagen?

– Det begynte med protester mot galopperende høye gasspriser, den andre januar. Prisene ble doblet over natten. De bruker flytende gass som drivstoff der.

Skjønner.

– Men overraskende raskt spredte protestene seg til hele landet. Da handlet de ikke lenger om gasspriser, men om regimeskifte. Protestene var gnisten som gjorde at det tok fyr. Det har ulmet lenge.

Og nå er folk forbanna på regimet?

– Ja, det har vært et raseri under overflaten. Og det er ikke så underlig. Kasakhstan er et ekstremt udemokratisk land. Det grenser mot et diktatur, presidenten blir gjerne gjenvalgt med 97 prosent av stemmene.

På en diktatur-skala, fra Nord-Korea til Sveits ellerno, hvor plasserer Kasakhstan seg?

– Veldig mange av regimene i Sentral-Asia er autoritære, og styrt av ledere fra Sovjetunionen. Kasakhstan er ikke det verste, det er nok Turkmenistan. Men de har ikke hatt et demokratisk valg noensinne.

Forfatter Erika Fatland Erika Fatland, forfatter og sosialantropolog, har hatt stor suksess med sine bøker fra Russland og andre tidligere Sovjetstater. (Jarle Aasland/NTB)

Jeg leste at slagordet til demonstrantene har vært «Den gamle mannen må gå». Det låter jo bra!

– Ja. Nazarbajev har vært president siden Kasakhstan ble selvstendig. Og selv om han trakk seg tilbake frivillig i 2019, som nesten åttiåring, så har han beholdt mye av makten og kontrollen i landet. Før han gikk av fikk han tittelen «Nasjonens leder». Så fikk han innsette sin etterfølger, som var Toqajev.

Typisk.

– Men det ser ut som om man har blitt kvitt Nazarbajev nå. Etterfølgeren har benyttet anledningen nå og gjort et palasskupp, rett og slett. Nazarbajev fikk sparken fra sikkerhetsrådet, selv om han satt på livstid. Nå har ingen hørt fra han på to uker. Han kan vel kanskje ha tatt et privatfly vekk. Han er jo en av verdens rikeste mennesker. Men selve regimet er minst like brutalt som tidligere. Toqajev har jo gitt beskjed om å skyte for å drepe, uten varsel, mot demonstrantene.

I Norge diskuteres dette iblant som et slags for eller mot Russland. Hvorfor det?

– Dette med Russland er veldig interessant. Grensen mellom Kasakhstan og Russland er verdens nest lengste grense. Og Kasakhstan er et veldig stort land. De har ikke mulighet til å forsvare seg militært mot Russland. Og da disse opptøyene kom fort ut av kontroll, så ba Toqajev Russland om assistanse. Jeg tipper stemningen var veldig god i Kreml da den henvendelsen kom.

Det er som om Norge ber USA om militær hjelp mot demonstrasjoner på Karl Johan?

– Ja. Det er ganske absurd. Det er vanskelig å vite helt hva som har foregått, for internett var stengt da det skjedde. Men det gikk historier om at politiet nektet å bruke vold mot demonstrantene. Så da ba de storebror Moskva om hjelp. Men ingen tjenester er gratis.

Hva skjer framover da, tror du?

– Det som nok skjer er at regimet blir enda mer autoritært. Og Kasakhstan har tatt et skritt nærmere Russland og Kina. Tidligere har de jo tatt skritt mot vesten og jobbet med imagebyggingen. Det imaget har fått en ripe i lakken. Nå er de nok tilbake i folden. Men folk er sintere enn noensinne.

Er det noe håp for demokrati?

– Nei, det tror jeg ikke på kort sikt. Toqajev sier han vil gjøre økonomiske reformer. Men neppe demokratiske.

Nå, noen faste spørsmål. Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Dostojevskij skulle nettopp fylt to hundre år. Så jeg sier «Forbrytelse og straff». Det er kanskje ikke veldig originalt, men det var den boka som fikk meg til å skjønne at jeg måtte lære meg russisk.

Lære deg russisk? Hvorfor kunne du ikke bare lese den på norsk?

– Jeg tenkte dette var så fantastisk at jeg bare måtte lese originalen. Nå har jeg lest ti sider på russisk. Jeg tar en side i året. Det er langsiktig, og jeg vet ikke om jeg egentlig vil i mål en gang. Men jeg har i hvert fall lært meg russisk.

Hvem var din barndomshelt?

– Bortsett fra at jeg synes Leonardo DiCaprio var veldig kjekk da jeg var femten år?

Haha, fortell!

– Han spilte Arthur Rimbaud, i filmen Total eclipse. Den har jeg sett om og om igjen. Rimbaud er en av de mest kjente franske poetene fra 1800-tallet. Haha, jeg drømte om å være Rimbaud. Jeg oversatte diktene hans til norsk på videregående. Og alt ble satt i gang av Leonardo DiCaprio.

Det er det mest middelklassete jeg har hørt i hele mitt liv! Men hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Kanskje det hadde vært gøy med Kim Jong-un?

Du ville blitt halshogd på flekken!

– Den heisen skulle ikke vært på nordkoreansk territorium. Er du gal?

