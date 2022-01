Kraft- (eks) sosialisten

HVEM: Marte Mjøs Persen (46)

HVA: Olje- og energiminister

HVORFOR: Det er strømkrise. Og Persen er sjefen.

Yo! Da du blei statsråd hadde Ap vinni valget og dere var så glade. Siden har dere fått strømkrise, koronakrise, og en sjukt dårlig meningsmåling. Var det egentlig noe moro å bli minister?

– Det er jo krevende med kriser. Mest av alt for vanlige folk rundt i landet. For oss som er i regjering er det jo et privilegium at vi har mulighet til å gjøre noe. Og selv om jeg har hatt en krevende høst, så har jeg jo hatt muligheten til å legge fram en strømpakke.

Men det var ikke sånn du hadde tenkt at det skulle bli?

– Jeg har jo aldri vært i regjering før, så jeg hadde ikke så mye forestillinger om hvordan det skulle bli. Plutselig ringte han som skulle bli statsminister, og så skjedde det. Det er klart det har vært en stor overgang for meg. Men det er mange overganger i livet mitt. Jeg er 46 år, og for første gang i livet bor jeg aleine, på hybel i Oslo. Jeg har hjemlengsel etter ungene og mannen og byen og sånt. Samtidig har jeg jobbet utrolig mye.

Før du ble energiminister hadde vi europas billigste strøm. Nå har vi europas dyreste … takk skal du ha!

– Ja. Haha. Det er heldigvis ikke min skyld. Hvis jeg skulle tenkt meg til en drømmesituasjon, så skulle jeg heller vært statsråd i de åtte årene før, og greid å spå dette, så vi kunne gjort masse tiltak for å forhindre det.

Ja, for billig strøm som vi bruker til industri og arbeidsplasser, det er liksom noe av greia med Norge?

– Ja, det er en av greiene med Norge. Og vi er fremdeles i en helt unik posisjon. Det er nesten ingen land som vi kan sammenligne oss med som har så mye regulerbar kraft som vi har.

Er det da en lur strategi å selge mest mulig strøm til utlandet?

– Nei, og derfor har vi sagt at vi ikke skal bygge flere utenlandskabler. Men vi har vært koblet til det europeiske strømmarkedet i mange tiår. Også før kablene til Tyskland og England.

Joa, men det har vel skjedd en ekte endring?

– Ja, hele det europeiske strømmarkedet er blitt tettere sammenkoblet. Det som skjer i andre land påvirker oss også.

Så, hva kan vi gjøre?

– Nå er ikke de langsiktige prognosene så dystre som desember og januar. Men det er klart at all forbruksøkning, uansett hvordan du vrir og vender på det, vil jo påvirke strømprisen. Mye av forbruksveksten handler jo om transport, og skal vi bygge enda mer grønn industri vil det kreve mer kraft. Derfor må vi bygge den. Og derfor må vi få havvind.

Kan vi bygge oss ut av strømkrisa?

– Vi bygger jo ut mer kraft fordi vi vil bruke den til å bygge mer industri. Men jeg tror jo at vi også må prioritere. Det handler jo også om å få kraften fram til dit den skal brukes.

Men du, pleide ikke du å være raddis? Du var nestleder i RV? Da skal man liksom knuse kapitalismen, ikke administrere den. Hva skjedde?

– Jeg skulle forandre verden, jeg. Og det håper jeg at jeg kan være med å gjøre. Men ja, det er klart, jeg har gått fra RV til Ap. Det er mange ting jeg har fått et mye mer nyansert syn på. Blant annet internasjonalt samarbeid.

Altså EU?

– Jeg mener fortsatt at Norge er best tjent med å stå utenfor EU, men jeg er tilhenger av en tilknytning og et samarbeid med Europa.

Men sånn konkret, hva gjorde at du bytta parti? Er det en personlig historie, eller?

– Det er en politisk historie. For meg ble det for ytterliggående at RV gikk sammen med AKP og dannet Rødt.

Der var grensa di! Kommunistene!

– Ja. Men at folk vil forandre verden mener jeg fortsatt er en positiv kraft. Og nå har jeg vært medlem i Ap lenger enn jeg var med i RV.

Nå, noen faste spørsmål! Er det noe du angrer på?

– Av og til angrer jeg mer på det jeg ikke har gjort enn det jeg har gjort. Jeg fikk barn veldig tidlig, det angrer jeg jo ikke på. Men det jeg tenker på er at … jeg ville gjøre alt ordentlig og skikkelig og gi han et godt liv. Men han hadde nok ikke hatt en mindre god oppvekst om jeg hadde studert et år i utlandet. Men det turte jeg ikke helt. Det var viktig for meg å være hjemme i Bergen.

Men politikk, da? Har du gjort noen skikkelige feilvurderinger?

– Jeg har vært lokalpolitiker i Bergen i 18 år. Og jeg har tenkt litt på de omkampene man av og til er med på. Noen ganger kunne det vært like greit å bare si at vi tapte den saken. Sånn er det bare. Da tenker jeg på bybanen, for eksempel.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Jeg kunne tenke meg å stå fast med AUF-lederen, Astrid Hoem. Jeg synes hun er utrolig dyktig og klok.

