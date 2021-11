Bergens-politikken: – Alt går galt her, og alt går galt hver eneste dag

HVEM: Frøy Gudbrandsen (43)

HVA: Ansvarlig redaktør i Bergens Tidende.

HVORFOR: Det er kaos i Bergens-politikken igjen.

[ Visste du at det er helt lov å tømme dassen i Oslofjorden? Det kan det bli en slutt på. ]

Yo. Byrådet deres har gått av! Hva har skjedd nå, da?

– Dette bystyret og denne byen har vært delt i synet på bybanen i mange år. Men hvor skal den gå? I tunnel, eller langs bryggen? Bystyret vedtok tunnel, og det sittende byrådet tror ikke det er mulig på en god måte. Så helt i tråd med parlamentariske prinsipper, går de da av.

Det er sikkert like dumt?

– Problemet er jo at det ikke finnes noe fornuftig flertall som kan ta over.

Hvorfor ikke det, da?

– Det er veldig mange uavhengige representanter i bystyret. Særlig fordi mange har forlatt bompengelista og Frp. Og hvordan skal man forholde seg til en masse uavhengige representanter, når man skal danne et byråd?

La oss starte på starten. Bybane, det betyr trikk, sant?

– Ja. Vi kan godt kalle det trikk. Men den ser veldig annerledes ut enn trikken i Oslo. Den har blant annet mye mer egne traseer. Det blir vel en slags mellomting mellom trikk og T-bane.

Og så sliter de med å velge mellom to alternative ruter?

– Ja, for enkelthets skyld, kan vi si det sånn. Over bryggen eller i tunnel.

Trikk over brygga, det funker jo fint i Oslo?

– Det er mange som har andre ønsker for hvordan det skal være på Bryggen. Hvordan det rommet skal være. Mange ønsker bare ikke at den plassen skal ha en svær bane foran seg.

Det andre alternativet er tunnel. Hva er feil med det da?

– Kritikken er på pris og realisme. Det er mer kostbart. Og at den blir mer utilgjengelig. En bane som går i dagen, med flere stoppesteder, kan være nærmere der folk er. Tunnel blir lenger unna, og mer komplisert.

Men hva er det som har gått galt?

– Alt går galt her, og alt går galt hver eneste dag.

Såpass?

– Ja. Partiene går i strupen på hverandre hele tiden. Er kjempeforbanna, og bruker ord som svik om hverandre. Sånn er det hele veien. Alle partiene gjør det de kan for å få befestet andres allerede kjempesterke standpunkt.

Finnes det noe byrådsalternativ som støtter det bybanealternativet?

– Utfordringen er at det er en veldig stor gruppe uavhengige, som gjør det vanskelig å se for seg et stabilt byrådsalternativ på høyresiden. Det man kunne se for seg er et rent … bybanebyråd. Som nesten bare har det som sin oppgave, å få gjennom vedtaket. Men så må det jo komme et budsjett, og hvordan skal for eksempel Rødt stemme da?

[ Slaskens rapport fra November-bystyremøtet i Oslo. Ikke like kaos som i Bergen, men artig lell. ]

Noen må kanskje bare gi seg?

– Jeg tror du trenger en allianse med både Høyre og Arbeiderpartiet. Hvor de forplikter seg til å bygge bybanen, antakeligvis i tunnel. Men de må bli enige om en plan. Hvis AP sier de ikke kan gå med på noe, da kommer vi ikke videre Da blir byen stående uten et fungerende flertall fram til neste valg. Det går jo ikke. Nå er det bare kaos. Mer kaos enn det har vært noen gang.

Hvis du skal gjette: Hvem er byrådsleder i om tre måneder?

– Nå ber Mikkel Gruner i SV Rødt om å danne byråd med Høyre. Hahaha. Kanskje jeg skal tro på det? Og det blir et Harald Hove-byråd med Rødt?

PÅ ekte?

– Jeg tror det er et alternativ i hvert fall. Ja, sånn jeg ser på det i dag, tror jeg kanskje Hove er byrådsleder om tre måneder. De klarer nok tre måneder.

Og så kollapser de?

– Jaja, selvsagt.

Kanskje vi finner noe trygghet et ørlite fast spørsmål i stedet? Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Jeg er litt frista til å si Dag Inge Ulstein. Jeg traff han på nattoget, rett før valget. Da han så meg sa han bare «Å nei». Hahaha. Han hadde nok ikke lyst til å snakke med meg!

Du vil plage han litt?

– Vi må få snakka ut. Hahaha.

[ Bergenspolitikken har vært i kaos før. Her er Navn i nyhetene fra forrige gang. ]

Men du, helt til sist … hvor burde egentlig bybanen ligge, synes du?

– Jeg driter i hvor den banen går. Av hele mitt hjerte. Før mente jeg det var best langs Bryggen. Men jeg har slutta å synes det er viktig. Den er så destruktiv den saken nå, at vi bare må få den bygd. Hvis man klarer å få den i tunnel, så kjempefint. Hvis bryggen, kjempefint.

Noen burde starte partiet «Bare bygg driten!»

– Ja ja! Jeg ville stemt på dem. Men det er faktisk ingen partier som har det som sitt standpunkt.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen