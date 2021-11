Etter at Torstein Bae har kommentert sjakk i hundrevis av timer går han på byen og kommenterer sjakk

HVEM: Torstein Bae (42)

HVA: Sjakkspiller, sjakkekspert og ellers jurist i Flyktninghjelpen.

HVORFOR: Fredag starter VM i sjakk. Bae kommenterer for NRK.

Yo! Nå er det VM igjen. Hvordan blir det?

– Jeg gleder meg! Det er jo tre år siden sist. Jeg er veldig spent på denne raketten Jan Nepomnjasjtsjij som skal møte Magnus. Nepo vil ha tronen tilbake til Russland, men det er en veldig åpen match.

Magnus skal vinne?

– Hvis han skulle tape mot Nepo ville det være den største overraskelsen siden Alekhine tapte mot Euwe i 1935. Magnus har vært nummer én i ti år. På papiret er det ingenting som skulle tilsi at Nepo kan matche han.

Hvordan forbereder du deg?

– Først og fremst har jeg studert Jan Nepomnjasjtsjij litt for å prøve å finne ut hvordan han har gått fra å være nummer 40 for bare noen år siden til å spille om VM-finale. Han har avansert voldsomt. Det har jeg prøvd å grave meg ned i.

Har du oppdaga noe?

– Ja, det er særlig med hvite brikker han er blitt særlig god. Og ikke minst med spansk åpning. Men bortsett fra det har jeg kost meg med sjakkhistorie, de gamle mestere. Jeg har for eksempel lest om Alexander Alekhine, som fikk infeksjon i munnen under en VM-kamp og måtte trekke seks tenner under oppgjøret.

Au. Men du. I fotballen har det vært en stor debatt om boikott av VM i Qatar. Har det vært en stor diskusjon om at sjakk-VM er i Dubai?

– Nja, ikke så mye. Det er all grunn til å stille spørsmål rundt det i sjakken og. Men når det bare er Dubai som ønsker arrangementet, så er det vanskelig å dra opp en stor debatt. Det er et høyst problematisk sted. Og i sjakken, som i mange sporter, er det penga som rår.

Hva er favoritt-trekket ditt?

– Kongegambit. Da starter man med de to kongebøndene, og så kommer F-bonden etterpå. F2 til F4. Man gir bort en bonde, og det er veldig risikabelt. Jeg har en dragning mot vakkert, romantisk og spektakulært spill, men det spissfindige og subtile tar gjerne mer over. Det var kanskje Wilhelm Steinitz som innførte posisjonsspill i sin tid. Han ble hatet av sjakkfolket, den gangen.

Sjakkens Drillo?

– Ja! Folk sa han ødela sjakken. Men han hadde jo rett!

Er sjakken egentlig bare en metafor for at herskerne er både flinkere og mer verdifulle enn oss vanlige folk?

– Ja, det kan du si. Bøndene er jo den rene kanonføde. Men det var verre før, nå verner man mer om småfolket enn før. Det er kanskje et uttrykk for en samfunnsendring, at vi ikke ofrer bøndene så lettvint lenger? Men det er nok der som ellers, ja. At det er makta som rår og mange får bøte med livet.

Kanskje man kunne lage et marxistisk sjakkspill i stedet?

– Ja! Bøndene kan stå bakerst, og kongene og dronningene, de får stå foran. Det ser ikke så bra ut for offiserene hvis de dyttes i front mot motstanderens offiserer. Da ville vi få en rask nedsabling. Nesten som en fransk revolusjon.

Bra plan. Nå, noen faste spørsmål: Hvilken bok har betydd mest for deg?

– En gang som barn var jeg på en sjakkleir på Hurdal. Det gikk ikke bra, jeg spilte dårlig. Men så skjedde det en feil ved premieutdelingen. Jeg fikk en premie. Og da de oppdaget feilen hadde de ikke hjerte til å ta den tilbake. Jeg vant boka Angrep i sjakk, av Garry Kasparov. Veldig flott bok, som jeg hadde stor glede av.

Hva gjør du når du skeier ut?

Jeg spurte kona, hun sa at jeg skeier ikke ut noe særlig. Ikke er jeg særlig på byen lenger, heller.

Men etter siste sending i sjakken nå, liksom. Hva gjør du da?

– Ja, da pleier vi jo alltid å dra ut. På sjakklubben, The Good Knight.

Fyllesjakk med Torstein Bae!

– Haha, nei, jeg er ikke veldig ivrig på å spille da selv. Jeg har jo spilt på såpass høyt nivå, så jeg har litt vanskelig for å gjøre det på bare tull. Men jeg kan kose meg med å se andre spille. Og da kan jeg prate litt og sjikanere de som spiller for moro skyld.

Hahaha! Etter hundrevis av timer med sjakk-kommentering, så skeier du ut med litt mer sjakk-kommentering!

– Ja, jeg tror faktisk du er inne på noe der.

[ Tillitsmannen Torstein Bae ]

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Da burde jeg gått noen år tilbake i tid. Sønnen min er utrolig glad i å ta heis da han var liten. Så, en fire-fem år tilbake i tid, da sønnen min var to, da ville jeg gjerne tatt heis med han. Det var helt supert.

Men du … vinner Magnus, eller?

– Jeg tror kanskje det. 7,5 mot 4,5. Han knuser’n. Det hadde vært helt herlig!

