En fin fyr som fyrer med ved

Navn: Brede Børud (49)

Hva: Styreleder i Norsk varme, bransjeforeningen for bærekraftige ildsteder og skorsteiner.

Hvorfor: Høye strømpriser gir fart i vedovnssalget.

God ettermiddag. Du sitter vel varmt og godt, foran en sprakende ovn?

– Ikke akkurat her jeg sitter på kontoret i Otta. Men skulle gjerne gjort det. Men når jeg komme hjem, blir det nok å fyre opp i ovnen, som er en rentbrennende klebersteinsovn.

I hele høst har mediebildet blant annet vært preget av høye strømpriser. Hvordan merker dere at prisene er så høye?

– Vi merker det på økt etterspørsel etter vedovner. De fleste hus og hytter har pipeløp, og med høye strømpriser er dette en god og rimeligere måte å holde varmen på.

Høye strrømpriser har fått flere til å fyre i pesier og ovner. (NTB /NTB)

Er det vedovnsbonanza om dagen?

– Ja, det vil jeg si. I et normalår selges det rundt 50.000 ovner i året. Noen bytter ut sine gamle, og noen settes inn i nybygg. I år med de strømprisene vi har, så vil det nok bli solgt mange flere, uten at jeg har noen tall på det nå.

Vi har fått høre at vedfyring er noe av det som forurenser mest. Er dette riktig?

– Vedfyring er en av få oppvarmingskilder som regnes som klimanøytralt. Dagens rentbrennende vedovner er klimavennlige. Ferdig snakka. Og tenker man på beredskap, så er vedfyring eneste måten som garantert gir varme om strømmen blir borte.

Myndighetene forslår å fjerne pipekravet i nye bygg. Noe dere er imot. Hva betyr dette i praksis om dette kravet fjernes?

– En ting er jo den beredskapen. En annen ting er at økte kostnader skal ta bort den muligheten til å fyre klimanøytralt. Selv ville jeg aldri valgt å bygge hus uten pipeløp, men tenker at utbyggere velger dette vekk for å få ned bygge kostnadene. Skal man ettermontere pipeløp, vil det bli dobbelt så dyrt som å ta det inn med en gang.

Hvilken vedtype er best?

– Bjørk er det beste synes jeg, men andre tresorter blir også brukt. Viktig for alle tresorter er at veden er tørr og fin. Avkapp med gamle planker fulle av maling og beis er ikke egnet. Det gir en veldig høy temperatur samt gasser i ildstedet som ikke er bra for verken ovn eller pipe.

Mener selv at jeg har en viss erfaring med å fyre i peisen. Men nå hører jeg at man skal tenne fra toppen. Så jeg har alltid gjort feil da?

– Man må tenne fra toppen. Legg ved lagvis, med småved og tennbriketter på toppen. Det gir bedre forbrenning og reduserer mengden uforbrente gasser som går ut i pipa. Nok luft til ildstedet er også viktig, så fyr med god trekk.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg kan ikke påberope meg å være den som leser mest bøker. Men jeg koser meg med en god krim, og da er Jørn Lier Horst en klar favoritt.

Hva gjør deg lykkelig?

– Det må være tre poeng til Liverpool, og at familie og venner har det bra. Det er mange i familien som holder med Manchester U, og da gjorde det godt at Liverpool slo dem 5–0.

Hvem var din barndomshelt?

– Det var nok min far. Vi hadde mange fine stunder sammen, og han tok meg med på mye fisking, og skapte fotballinteressen som jeg har i dag. Vi holdt også med samme lag.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg er ikke flink nok til å trene så mye som jeg burde.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Det er tydelig at man ikke skeier ut så mye, når man ikke husker hva det er å skeie ut. men god mat og drikke kanskje. Om det er å skeie ut.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Mot myndighetens forslag om å fjerne kravet til pipeløp i nye bygg.

Er det noe du angrer på?

– Det er det helt sikkert, men ikke noe som er stor grunn til å angre på.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Liverpools manager Jürgen Klopp. Det kunne blitt en interessant samtale. Og så kanskje kunne han gitt meg noen tips som jeg kunne tatt med meg til Ottas G16-lag, hvor jeg er assistenttrener.

