Demonstrere mot egen regjering? – Jeg tviler på at det blir nødvendig

HVEM: Åse Kristin Ask Bakke (25)

HVA: Stortingsrepresent for Arbeiderpartiet, representerer Møre og Romsdal

HVORFOR: Hun er Stortingets yngste representant

Yo! Gratulerer med første uke i ny jobb!

– Jo, takk. Det er uvant, mye å sette seg inn i. Men veldig kjekt. Etter hvert kommer vel ting seg på plass.

Hvordan var det å gå inn dørene for første gang?

– Jeg har vært der tidligere. På besøk. Men det var en helt annen følelse når jeg liksom skal høre til.

Bare går du inn og sier «hei, jeg skal visst jobbe her», liksom?

– Ja, jeg gjorde jo det. Og det var veldig mye sikkerhet, med sånne flyplass-sperrer. Nå går det litt smoothere, for jeg har fått adgangskort.

Har du fått deg pendlerleilighet ennå da?

– Ja, da. Men jeg har fortsatt leiligheten jeg leier med en venninne hjemme i Ålesund. Vi jobber som sjukepleiere på deltid, da sier det seg sjøl at det er vanskelig å komme inn på boligmarkedet. Men jeg må jo hjem i helgene.

Stemmer, du er sjukepleier. En av få på Tinget med et slags arbeiderklasseyrke?

– Vi er åtte sjukepleiere, tror jeg. Men ja, det er viktig med forskjellige bakgrunner. For to uker sida hadde jeg siste seinvakt på en mandag, og så var jeg på plass på Stortinget på torsdagen. Det er fint med Norge. Vi er alle mulige folk. Og det er viktig med alle type erfaringer. Noen er pårørende, noen er småbarnsforeldre.

Og akkurat for Arbeiderpartiet betyr det kanskje litt ekstra med arbeidere?

– Nå er man vel arbeider uansett hvor man jobber. Det er ikke noe krav om å komme fra en sånn og sånn klasse. Det viktigste er hvem man jobber for.

Stortinget konstitueres Åse Kristin Bakke Ask (Ap) og leder i Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre highfiver under konstitueringen av det 166. storting. (Fredrik Hagen/NTB)

Helt ærlig: Tror du det blir noe sving på klimapolitikken med Ap/Sp-regjering?

– Det vil jo ta en del år å rette opp høyrepolitikken som har blitt ført i åtte år. Vi må kutte femti prosent av utslippene, og det begynner å bli dårlig tid. Men vi har jo stått overfor store oppgaver før. Vi skal få det til denne gangen og. Vi har ikke noe annet valg.

OK, noen faste spørsmål: Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Er det nå jeg skal ha lest veldig mange bøker? Haha!

Nei da, få er bra også.

– Jeg er litt sånn som gjerne har flere bøker å lese samtidig. Mamma sier jeg må bli ferdig med en av gangen. Men ... nei, jeg er i hvert fall veldig glad i krim fra Unni Lindell. Hvis ikke det funker er Tillitsmannen av Einar Gerhardsen god.

Vakkert! Hva misliker du mest med deg selv?

– At jeg er et grusomt B-menneske. De sier det blir bedre med alderen. Jeg håper det. Skal jeg være trøtt klokka åtte hver dag resten av livet? Alle vil vel heller være det mennesket som står opp tidlig og trener før frokost.

Nei. B-mennesker har bedre kvelder!

– Ja, det er grusomt kjekt å bare se en film eller serie under et pledd utover kvelden. Problemet er at man må stå opp tidlig uansett. Og så er man like sur på seg sjøl dagen etter.

Lurt å bli stortingsrepresentant, da. Trenger ikke stå opp så tidlig.

– Jeg har tenkt at det bare er en litt mild start, men man kan kanskje velge litt når man vil jobbe, utenom møtene?

Jeg tror det. Men hva gjør du når du skeier ut?

– Tja, jeg er ikke noe sånn veldig dessertmenneske. Jeg vil heller spise to middager. Eller, vent! Å spise middag til lunsj, og middag til middag og middag til kvelds. Det er nydelig.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller mot?

– Vi har jo hatt en regjering som har innskrenka abortlova. Jeg har gått en del tog mot det. Det er jo litt sånn ... Jeg er veldig glad i 17. mai, men 1. mai og 8. mars, altså. Når du er med i arbeiderbevegelsen må du være glad i å gå i tog.

Hva med demonstrasjon mot din egen regjering, er du med på det?

– Jeg har ikke tenkt over det, men jeg tviler på at det blir nødvendig. Det er vel best å si fra først, før man går i demonstrasjon.

Hvis de vil pumpe olje i Lofoten og Vesterålen eller no?

– Ja da spørs det, altså. Men jeg håper vi er ferdig med det for en stund nå.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Det ville vært gøy å få Gro Harlem Brundtland på tomannshånd. Å få høre om hvordan hun opplevde å være den første kvinnelige statsministeren og sånt. Men det ville ikke vært noe hyggelig mot Gro at hun måtte stå fast i en heis.

Visste du at i kjelleren under Stortinget er det en heisknapp langt borti gangen? Du kan bestille heisen, og så kommer den fram akkurat samtidig som deg. Det er fint!

– Det visste jeg ikke! Bra triks! Jeg trenger flere av dem. Det er så mange ganger og halve etasjer og alt mulig der. Jeg er litt redd for å sette meg fast i en krok eller noe.

Går bra. De har sikkert en Stortings-lavinehund.

– Ja, det håper jeg virkelig.

