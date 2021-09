Sammen om en rettferdig boligpolitikk

Hvem: Sofie Ringdal (23).

Hva: Samfunnsgeograf.

Hvorfor: Koordinator for Spires byutvalg og jobber i ByKuben – Oslos senter for byøkologi.

Denne uken lanserer miljø- og utviklingsorganisasjonen Spire, sammen med 15 andre organisasjoner et boligopprop for å kreve en rettferdig boligpolitikk, som et svar på mange av problemene man ser i dagens marked .

Hvem er «boligoppropet?

– Vi er et bredt nettverk av organisasjoner som representerer stort spekter av sivilsamfunnet. Initiativet startet under fjorårets globaliseringskonferansen. Målet da vi fant sammen, var å lage et opprop, og gjennom bredden i organisasjoner representere ulike deler av problemene man ser i boligpolitikken i Oslo. Siden desember har vi samarbeida med å fremme felles krav til myndighetene.

Hva er målet?

– En rettferdig boligpolitikk som ikke ser å eie som det eneste alternativet. At alle har et trygt sted å bo, til en rimelig pris hvor bolig forstås som en rett og ikke en vare.

Dere ønsker en bedre boligpolitikk. Hva er medisinen for et sunt boligmarked?

– Endre forståelsen av bolig som en vare, til et hjem som folk trenger. Vi mener her holder det ikke med smertestillende, her må det en hestekur til, gjennom politiske endringer. Det må åpnes for et mer inkluderende boligmarked, blant annet gjennom endring av plan- og bygningsloven slik at kommunen kan stille krav om andel ikke-kommersielle boliger i nye prosjekter, tilrettelegge for langsiktige leiekontrakter, bedre ulovlighetsoppfølging i utleiesektoren, lovfestet plikt for kommunen til å skaffe bolig for vanskeligstilte og utvide kommunalt boligtilbud til flere grupper.

Det er en menneskerett å ha et trygt sted å bo. — Sofie Ringdal, Spire

I Norge er det vanlig å eie sin egen bolig. Men er det en menneskerett å eie?

– Nei, vet ikke om det skal være et mål heller. Men den politikken som er ført, har gjort det å eie til det mest gunstige alternativet. Det er en menneskerett å ha et trygt sted å bo. Kanskje blir eie sett på det eneste alternativet som er trygt nok. Bolig er et utgangspunkt for livet man lever, retten til et godt liv, og i gode nabolag samt nærhet til jobb.

Oslo har et presset boligmarked, hvor det nesten er umulig å komme seg inn uten rike foreldre. Hva er deres råd til de som vil inn?

– Når man ser at halvparten av førstegangskjøperne får hjelp av foreldre er spillereglene ikke lagt til rette for alle. Kampen må tas politisk, og man må sørge for at man har et godt boforhold der man er. Derfor er mitt beste råd å organisere seg politisk og starte kampen der, i mellomtiden er det viktig å sette seg godt inn i rettighetene man har, og ikke ta til takke med dårlige boforhold.

[ Leonard (11) og familien blir hørt. Nå trekker byråden i nødbremsen ]

Politikerne lanserer stadig nye modeller for boligmarkedet. Men virker dem?

– Det har kommet flere løsninger som leie-til-eie og bostart. Det hjelper for enkeltpersoner, men er hovedsakelig rettet mot å få mennesker som egentlig ikke har råd til det inn på markedet. Løsningene blir overfladiske, og løser ikke de grunnleggende strukturelle problemene. Samtidig kommer det også mye positivt, som tredje boligsektor og leie til kostpris. Noe som på sikt kan gi gode resultater.

Tror dere at det blir så veldig stor forskjell med en ny regjering? Fint prat har vi hørt mange ganger før.

– Det forventer vi at det blir. Spesielt SV, Rødt, MDG og AP har fremmet dette som sine saker. Det har vært mye prat og fine ord i valgkampen, og vi vil sørge for å følge opp slik at dette også blir til handling etter valget.

Hva gjør deg lykkelig?

– En skikkelig tur i skogen. Det handler om muligheten til å lande litt.

Hvem var din barndomshelt?

– Det var mormor, alltid snill og god, og lagde verdens beste ripsgelé.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg blir stressa over ting som ikke er så stressende. Noe som er fryktelig irriterende.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Har en tendens til å ta av på Fodura, eller takeaway. Jeg er vanligvis Er nøysom person, men da går jeg all in med Pepsi Max og serier på TV.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for, eller mot?

– Det må bli for en rettferdig boligpolitikk. Men også for en rettferdig og bærekraftig verden.

[ Et cricketslag for barn og unge kan gi Malik pris ]

Er det noe du angrer på?

– Jeg tror ikke det hjelper å angre på ting, men at jeg ikke gjorde mer research før jeg flyttet til Oslo, og inngikk en leiekontrakt med et drittselskap. Men jeg Har et fint leieforhold nå

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Jeg er ikke glad i heis, og har en stor frykt for heiser. I så fall må det være en heisreparatør for å få oss raskest mulig ut.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen