Tett på idrettsheltene i 25 år

Hvem: Jacob Lund (68)

Hva: Tidligere sponsorsjef i DnB og Vital.

Hvorfor: Kommer med ny bok 7. oktober, «Sponsorkongen», ført i pennen av Jørn Lekve. (Jæren Forlag).

Etter mange år verden rundt som sponsorsjef for norske idrettsutøvere er du nå ute med bok. Hva kan vi vente oss?

– Boka gir et innblikk i hvordan idretts- og kulturverden så ut fra 6. etasje på Aker Brygge, og hvordan beslutninger ble fattet. Det er en historie fra mitt ståsted, hvor jeg oppsummerer alt jeg har vært med på. Avtaler, utøvere, opplevelser og idrettspolitikk.

Er det ting i boka som vil skape debatt, sinne, frustrasjon eller glede?

– Det tror jeg definitivt det vil gjøre. Bessebergsaken blir omtalt, og jeg har mine meninger om enkelte særforbund.

Du har vært tett på idrettsutøvere i haugevis på mesterskap verden rundt. Hvis du skulle summere. Hva er dine topp tre største idrettsøyeblikk?

– Det har vært mange, men jeg vil trekke fram Halvard Hanevolds gull på 20 km i Nagano i 1998, Vebjørn Rodals gull på 800 m i Atlanta i 1996 og Trine Hattestads spydgull i Sydney i 2000.

Hvilken enkeltutøver har gjort størst inntrykk?

– Ole Einars Bjørndalens ekstreme selvdisiplin. Han er helt unik. Han kunne trene et helt år på å forbedre seg med ett sekund per skudd. Han gjorde alt riktig og ga seg ikke før alt var på plass.

Jacob Lund sammen med skiskytter Liv Grete Skjelbreid etter VM-stafetten i Kontiolahti i 2003. (Heiko Junge/NTB)

Du ble kalt sponsorkongen, og var en av norsk idretts aller mektigste. Hvor mye makt hadde du egentlig?

– Makten besto av å gå ut av avtaler, ikke noe mer. Det kunne se ut og virke som jeg gjorde som jeg selv ville, men alt var forankret i toppledelsen, både i Vital og Dnb.

Da jeg selv dekket skiskyting for Dagsavisen for snart et par tiår siden, minnes jeg flere hyggelige middager, blant annet i kuldemesterskapet i skiskyting i Kontiolahti i 1999, hvor sponsorsjefen var raus både med dyre og gode rødviner, og middager. Og nølte aldri med å ta regningen. Satt pengene løsere da enn nå?

– I Kontiolahti måtte jeg jo ta meg av pressen, siden dere ikke fikk gjort noe annet, da det var for kaldt til å gå på ski. Jeg hadde stor frihet, men jeg hadde mine budsjetter.

Hvorfor ga du deg som sponsorsjef i DNB?

– Fordi datteren min spurte meg om jeg nå hadde noe mer å bevise. Da var det «game over» mentalt.

Du har vært åpen om at du var alvorlig syk for et års tid siden. Hvordan er formen og livet nå?

– Jeg fikk blodforgiftning i høyre lunge med spredning til resten av kroppen. Jeg lå i koma i månedsvis. og våknet lam. Jeg skulle vært død. Nå går jeg med gåstol, og kommer meg stadig.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jon Michelets mange bind om krigsseilerne.

Hva gjør deg lykkelig?

– At barna mine har det bra.

Hvem var din barndomshelt?

– Min far.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg er alt for glad i å kjøre bil, og burde gått mer.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Drar med de beste kompisene nær Stølsheimen mellom Voss og Vik og synger irske drikkeviser og nyter medbrakt.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Jeg kan gå i demonstrasjonstog for mye, men mest for barns rettigheter.

Er det noe du angrer på?

– Ikke som jeg husker.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Komiker, skuespiller, forfatter, radiokåsør og politiker Per Inge Thorkildsen, som gikk bort tidligere i sommer.

