Hvem: Nina Skjemstad

Hva: Astrolog

Hvorfor: Solen beveger seg inn i løvens tegn fra 22.juli til 22.august, ifølge astrologi.

Hva kan astrologi bidra med til folks liv?

– Astrologi kan bidra veldig mye til livet hos de aller fleste. Man kan bevisstgjøre ubevisste følelser, behov, ønsker og lengsler, så vel som potensial, evner og talent. Man kan også se negative tanke- eller handlingsmønstre og hvorfor man gjør det man gjør. Ved å bevisstgjøre og tydeliggjøre alt dette, kan astrologi bidra til at man kan ta bedre avgjørelser for seg selv. Astrologi består av natur og naturens sykluser. Det viser hvilke sykluser vi er under innflytelse av til enhver tid. Det gjør at man kan sette ord på følelser man bærer på slik at man kan gjøre noe med det man opplever. Det kan også bidra til bedre forståelse og styrke et parforhold som strever og til å innse sannheter. Astrologi bidrar også til å bedre forstå sine barn eller andres barn. Når man ser klarere kan man ta bedre valg i alle situasjoner.

Hva må man kunne i faget ditt for å kunne forstå sitt eget stjernetegn?

– Et stjernetegn er beskrivelse av en arketype. En person består av mange ulike komponenter og kan ikke beskrives via et stjernetegn. Et personlig horoskop består av alle stjernetegnene, alle planetene og forholdet mellom dem. Dette er naturen i oss som vises på himmelen og som samtidig skjer på jorden. I tillegg har vi den frie vilje, bakgrunn, oppvekst, kultur, og annen påvirkning som påvirker våre avgjørelser og handlinger. Alt dette blir tatt i betraktning når man stiller personlige horoskop.

Hvorfor tror du det er folk som ikke tror på det?

– Når noen kaller seg astrolog uten å ha utdanning eller inngående kunnskap om dette fagfeltet, er det naturlig å bli svært skeptisk. Noen tror at dette dreier seg om å spå fremtiden. Det gjør at man kan oppfatte astrologi som tull. Det er en misforståelse. Man kan se tydelig hva man står i nå, og hvilke energier som trykker på. Man kan også se trender for utviklingen fremover, men alle avgjørelser kommer innenfra og ikke utenfra. Astrologen kan sette ord på hva man står i og kan være «klarsynt», men kan ikke avgjøre noe som helst.

Nå er det sesongen til løven. Hva vil det si? Hvordan påvirker det de med stjernetegnet og utenfor?

– Når du sier sesongen til Løven, betyr det at solen beveger seg inn i Løvens tegn. Solen passerer hvert tegn i cirka fire uker hvert år. Det gjør at de som er født i dette tegnet kan få ekstra energi, livskraft og vitalitet av solens stråler disse ukene. Man blir ekstra viril og fylt av energi. Solen påvirker andre tegn på ulike måter. For Vannmannens tegn vil solen gjennom Løven påvirke parforhold disse fire ukene. For Tyrens tegn belyser den fundamentet, hjemmet og familien. Slik er det når solen skrifter tegn. Da vil de andre tegnene berøres på andre måter enn akkurat det som selve tegnet solen passerer opplever.

For de som ikke forstår: det er tolv stjernetegn totalt, betyr det at det kun finnes tolv ulike personlighetstyper?

– Nei, stjernetegn betyr beskrivelsen av tolv ulike arketyper. Det finnes mange ulike personlighetstyper. Astrologien opererer med elementer og kvaliteter. Alle stjernetegnene deles inn i fire elementer: ild, jord, luft og vann, og tre kvaliteter som ledende, fast og bevegelig. Så finnes kombinasjoner av alle disse, og da kan du få mange ulike varianter av personlighetstyper. For eksempel er ild-typen lidenskapelig og impulsiv, mens jordtypen er jordnær, praktisk og fysisk orientert. Når man kombinerer disse variasjonene får man mange flere personlighetstyper.

Ikke alle vet når de ble født. Hvor nøyaktig må man være med fødselstidspunkt for å få riktige svar på astrologiske spørsmål?

– Fødselstidspunkt er viktig men stjernetegnene, planetenes posisjoner og forholdet mellom dem er viktigst. Vi kan beregne fødselstidspunktet om man ikke har det. Man kan også finne det aller meste uten korrekt fødselstidspunkt. Man får riktige svar selv om man ikke har fødselstidspunkt. Det går fint.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– “Den 9.innsikt” av James Redfield og mange andre bøker som dreier seg om astrologi og åndelig utvikling.

Hvem var din barndomshelt?

– ABBA – og Olivia Newton John fra Musikalen Grease.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Trener mindre enn jeg skulle ønske.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Drikker litt vin, spiser god mat og litt snacks.

Er det noe du angrer på?

– Det er jo noe man kan angre på, men det har liten hensikt å angre på noe i fortid. Det fører ikke til noe annet enn skyldfølelse. Man kan ikke endre det som er gjort. Det viktigste er å lære på de feil man gjør, tilgi seg selv og andre, be om tilgivelse, gi slipp på det og se fremover. Jeg skulle gjerne ha satset mer på musikk tidligere i livet.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– En optimist, en som kan fortelle gode vitser.