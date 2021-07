– Titter sola ut, er det gøy å jobbe i isbransjen

Hvem: Martin Kjekshus (45)

Hva: Administrerende direktør i Diplom-Is AS

Hvorfor: Sommer er høysesong for is.

Sommeren er høysesongen for is. Selger isen mer etter været?

– Det er helt riktig. Det er enormt værpåvirkning når det gjelder issalget. Særlig nå som det er skikkelig godt over tjue grader i vannet, selges det mye is.

Været har vært uforutsigbart i det siste. Påvirker det issalget?

– Det er jo klart det – folk spiser ikke mye is når det regner og når det er kaldt. Men så lenge det er varmt, spiser folk is. Titter sola fram i tillegg, da er det gøy å jobbe i isbransjen.

Vet du noe om isvaner til nordmenn? Hva slags is liker vi best?

– Det er de klassiske smakene: vanilje og sjokolade. Men vi er mer og mer glad i å prøve nye ting, og det ser vi også innenfor isbransjen – at det er mange forskjellige typer smaker og blanding av smaker som folk er opptatt av. Også vil folk spise sunt, så det er viktig at vi lager alternativer til fløteis, selv om det er den vi definitivt spiser mest av.

Jeg pleier å ha en saftis før lunsj. Også tar jeg en Royal-is, gjerne mandel. Men jeg skal ikke legge skjul på at sandwich også er en god is. — Martin Kjekshus i Diplom-Is

Har du noen tips til de som liker is, men som vil holde seg slanke?

– Altså, jeg spiser to is om dagen, og det fungerer greit. Det er sånn at det du putter inn i kroppen, skal ut av kroppen på en eller annen måte. I saftis og fruktis er det ikke mye kalorier. Yoghurtiser er en lettere is, lettere spiseopplevelse og som ikke inneholder så mange kalorier. Det kan man nyte med god samvittighet. Det kan man av alle is, altså.

Du spiser to is om dagen. Hva er favorittisene dine?

– Jeg pleier å ha en saftis før lunsj. Også tar jeg en Royal-is, gjerne mandel. Men jeg skal ikke legge skjul på at sandwich også er en god is.

For mange er sangen til isbilen et sikkert sommertegn. Hva tenker du om dens popularitet?

– Isbilen er salg av is, men det er også en opplevelse, spesielt for barn og unge. Man kan kjøpe større kvanta, velge og vrake mellom mange forskjellige is foran døren omtrent.

Hvorfor kjører isbilen om vinteren også? Er det gunstig?

– Folk kjøper jo is hele året. Is er ikke noe som bare hører sommeren til, men det er mest pinneis om sommeren. Folk vil ha is, så vi må gi folket det de vil ha. Man får jo salg på is om vinteren, men det er definitivt mest i sommermånedene, vi er helt avhengig av godt vær fra april til september. Blir det en dårlig sommer, blir det dårlig issalg.

En tid tilbake var det en sjokoladeis med bringebærhjerte i midten. Hvorfor forsvant det?

– Innenfor isbransjen har ting nyhetsinteresse. Vi har noen klassikere folk har vokst opp med, og som folk alltid vil ha, som båtis og kroneis. Men det er viktig å skape nyheter innenfor iskrembransjen, slik at folk kan engasjere seg i is. Noen ganger må vi ta ting ut av portefølje for å lage nyheter. Men det er også morsomt å se hvordan folk engasjerer seg over det. Det finnes facebookgrupper med mange følgere, som ønsker en viss type is tilbake, og da må vi lytte til forbrukere.

Du heter Kjekshus til etternavn. Er du kanskje ment til å jobbe i isbransjen?

– Jeg tenkte ikke over det i starten. Men is i kjeks er åpenbart godt, og jeg foretrekker det. Så nå har jeg kommet hjem.

Hva gjør deg lykkelig?

– Det er når jeg ser at andre har det bra, og ikke minst når vi lykkes sammen i team.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg har levd noen år, så jeg kan ikke gå rundt og mislike ting med meg selv. Det må kanskje være at jeg har begynt å bli solbrent på toppen av hodet, så jeg må smøre meg i håret. Det begynner å bli litt tynt.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da spiser jeg kanskje tre is om dagen. Jeg spiser en av de halvliters boksene, og da kan man si at man skeier ut når man gjør det.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Hm … veldig godt spørsmål. Veldig mange, men for å være helt ærlig, vil jeg stå fast i heisen med noen av kundene våre, kanskje en som driver en isbar, en som driver en butikk eller lignende, for å forstå hva som er viktig for dem, og hvordan vi kan være den beste isleverandøren til dem.

