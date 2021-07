Fra plast til papp: – Jeg bruker ikke veldig ofte sugerør på privaten

Hvem: Sveinung Rotevatn (V)

Hva: Klima- og miljøminister

Hvorfor: Vil plastforbudet ha innvirkning på hverdagen vår?

Hva forbyr det nye plastforbudet som inntrer 3. juli?

– Jeg tenker at det selvfølgelig alltid er lov å ville gå enda lengre, og det vil vi også. Men vi jobber systematisk. Nå blir dette forbudt, også kommer vi snart med en egen plaststrategi. I den kommer vi til å se på hele bredden når det gjelder plastproblematikk. Da kommer selvfølgelig også ny politikk. Det er alltid flere oppgaver å ta tak i, og det skal vi gjøre.

Du har fått kritikk i Dagsavisen for å ikke gå langt nok, hva tenker du om dette?

Vil alt av plastemballasje bli borte?

– Nei, alt av plast og plastemballasje vil ikke bli forbudt. Det er noe nærmere spesifikke produkter. Men det er en del ting som folk er vant med å se som ikke lenger kommer til å bli omsatt. For eksempel engangs «fastfood»- brett og emballasje kommer til å bli kastet ut, og rørepinner og bestikk og slikt. Det er ikke alt av plastemballasje som blir forbudt, men noen av dem som vi ser lager mest problemer i naturen og som det finnes gode alternativer til i dag.

Irriterer du deg over plastemballasjen rundt for eksempel grønnsaker i butikken?

– Jeg blir irritert av og til hvis jeg syntes det er unødvendig mye plastemballasje på ting der det finnes gode alternativer. Men jeg må legge til at det å bruke plast kan av og til også være fornuftig. Det kommer jo an på, det er for eksempel slik at plast er velegnet for å sørge for at en del produkter forlenger holdbarhet. Det er jo positivt. Hvis det har kort holdbarhet så vil jo det resultere i mer matsvinn. I noen tilfeller er det nødvendig å bruke plast.

Vil plastforbudet ha stor innvirkning på vår vanlige hverdag?

– Nei jeg tror de aller fleste kommer til å få til å leve godt med dette her fordi det finnes gode alternativ som mange allerede er kjent med. For eksempel har mange lagt merke til at nå er det mindre plastbestikk i omløp allerede. Jeg tror at folk skal leve godt med det her, men de vil jo legge merke til det. Det blir mindre og mindre plastprodukter fremover til den typen forhold.

Hvis du skal handle inn til grilling ute pleier du å kjøpe for eksempel trebestikk istedenfor plastbestikk?

– Ja, jeg pleier det. Hvis jeg skal handle inn til sånne type ting så pleier jeg å se etter de mest bærekraftige alternativene. Det har heldigvis blitt ganske tilgjengelig den siste tiden, nettopp fordi vi har varslet om dette forbudet i lang tid og at produsentene er forberedt på det. Næringslivet har allerede begynt å omstille seg.

Er det noe spesielt du kommer til å savne nå som forbudet inntrer?

– Nei, jeg tror ikke at jeg komme til å savne noe av dette her. Nå har jo jeg en grunnholdning om at forandring ikke er skummelt og alt blir bedre og ikke verre. Men det finnes jo folk som er litt mer nostalgiske enn det jeg er.

Hva tenker du, personlig, om papirsugerør når du drikker milkshake?

– Jeg skal innrømme at jeg har fått en del pappsugerør som jeg syntes har vært ganske dårlig kvalitet, som jeg har vært ganske «soggy» ganske fort. Men jeg har også fått en del sugerør som har fungert utmerket. Så jeg tror at også her vil det være en utvikling mot at de beste produktene finner fram.

Kommer du til å kjøpe glass-/ metallsugerør til fremtidige milkshakekjøp?

– Nei, men jeg bruker ikke veldig ofte sugerør på privaten.

Hva gjør deg lykkelig?

– Akkurat nå er det faktisk noe jeg har gjort mer av i det siste. Det å være ute i naturen. At det er helt stille, uten forstyrrelser annet enn fisk som vaker og som jeg kan kaste etter. Det blir jeg ganske lykkelig av for tiden.

Hvem var din barndomshelt?

– Det var nok litt ulike. Jeg var stor fan av Tintin. Jeg leste mye Tintin-blad og så på tv. I hvert fall en periode var jeg begeistret for han.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

Jeg har stått fast i heisen med noen en gang, i en periode. Det var med en som heter Nina Berge som jeg satt i styret med i mållaget. Vi var på et nynorsk-møte. Det fungerte egentlig bra, så det kan vi sikkert gjenta hvis det er behov for det.