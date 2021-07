Vil ha nesten hele Veterinærhøgskolen. Åpner for å kjøpe resten

HVEM: Hanna E. Marcussen (43)

HVA: Byråd for byutvikling i Oslo.

HVORFOR: Oslo kommune har kjøpt Veterinærhøgskolen på Adamstua.

[ Ammerudhjemmet nedlegges, ansatte fortviler: – Som lyn fra klar himmel ]

Yo, det var litt av et innkjøp!

– Jepp. Dette har jeg gledet meg til å si lenge. Det er jo et fantastisk område. Både de gamle staselige bygningene, men også at det er et stort område i en bydel hvor det ikke er så lett å få tak i større eiendommer.

Hvor mye er det, egentlig?

– Rundt 50 mål. Vi går inn for å kjøre tre fjerdedeler. Resten skal selges på det åpne markedet.

Og hvor mye kosta det?

– 1,36 milliarder. Det er vel det største eiendomskjøpet Oslo kommune noensinne har gjort.

Hva skal det brukes til?

– Ingenting er fastlagt ennå, men behovet er stort for både barneskole, videregående skole, lokalbibliotek, flerbrukshall og barnehage. Det kan også bli plass til en større park for lokalmiljøet, og ikke minst vil vi gjerne åpne det opp så det kan bli fullt av liv.

Kjenner jeg MDG rett, så skal det vel bli noen sabla høye blokker der også?

– Hahaha, jeg har sett at det er noen som mener det. Men veldig mange av bygningene har en eller annen form for vernebestemmelse. Så vi har ikke tenkt å rive og bygge høyblokker. Det blir ikke nye Jernbanetorget midt i gamle veterinærhøgskolen, liksom.

[ Cato knuste omsorgsselskapet han jobbet for i retten: Kan få over en million ]

Den fjerdedelen dere ikke har kjøpt, det blir boliger, eller?

– Det får vi se, hvem Statsbygg selger til. Det kan bli boliger og næring. Det er jo gamle laboratoriebygg og sånn. Men vi får vel vurdere om Oslo kommune skal være med på den budrunden også.

Oj, på ekte? Skal dere kjøpe resten og?

– Det bør i hvert fall vurderes. Men det kan godt være vi ikke gjør det.

Jeg leste at dere skal sette i gang midlertidige prosjekter der, mens man venter på byggetillatelse og sånt?

– Ja, det blir viktig å gjøre området tilgjengelig for folk. Da må vi se på hva vi kan legge til rette for, så ikke området blir stående dødt. Er det noe folk ikke er så glad i er det mørke vinduer og avstengte områder. Vi har god erfaring med midlertidige utesteder og kunstprosjekter fra andre steder i byen. Men jeg skal ikke love noe akkurat nå.

Den plenen foran hovedbygningen der ser jo ut som om den er laga for crocket!

– Ja, ikke sant! Det spørs om vi ikke må arrangere Oslo crocketmesterskap, selv om jeg ikke veit helt hvor stort crocketmiljøet i byen er om dagen.

Bygninger Veterinærhøgskolens staselige hovedbygg, med god plass til crocket. (Terje Bendiksby/NTB)

Hvis du kunne bruke en av bygningene der, på akkurat hva du ville. Ikke MDG eller byrådet eller noe, men hva DU ville … Hva hadde det blitt da?

– Jeg må innrømme at jeg har en hemmelig guilty pleasure for kostymedrama, Jane Austin og sånt. Så det å ha et kostymeball på den plenen foran hovedbygget der. Det hadde vært noe.

Med crocketkonkurranse!

– Ja, haha. Det høres bra ut.

[ I denne ukas Trikkeligaen-podkast stormer plutselig daglig leder i Skeid inn i rommet med en gammel pelskåpe. ]

Nå, noen faste spørsmål: Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Ringenes Herre. Jeg vokste opp med den, faren min leste den for meg da jeg var fem, og har lest den utallige ganger siden. Det er jo veldig forenklet, det gode mot det onde og sånn. Men jeg liker den. Og jeg leser jo MDG og norsk politikk inn i historien, da.

Ahh. MDG er hobbitene, regner jeg med?

– Jaaaa, det er nok sånn jeg tenker på det. Å kaste ringen, det er en eller annen parallell til den norske oljenæringen. Og hobbitene bor jo i veldig stereotype MDG-hus.

Sant! Er det Ola Borten Moe som er Gollum?

– Det er kanskje noe der, men jeg tror jeg skal passe meg litt for å dra den parallellen høyt.

Hanna E. Marcussen (MDG) er byråd for byutvikling i Oslo. (Aslak Borgersrud)

Hvem var din barndomshelt?

– Ungdomshelt er lettere. Jeg var veldig glad i å spille Tomb Raider da Playstation kom. Lara Croft … hun var nok ansvarlig for at jeg ble arkeolog.

Bra! Sjøl om Lara hadde et litt … øhh påfallende ytre, særlig i starten.

– Ja, både hun og barbiedukkene har nok fått en litt mer naturtro kroppsfasong etter hvert. Men jeg var nok mest opptatt av at hun hoppa rundt og skøyt dinosaurer og sånt. Det passer seg jo ikke for MDG, men det fantes jo ikke noen tøffere dame.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Jeg er egentlig dårlig på smalltalk, så jeg vil helst stå fast aleine. Men hvis jeg først skulle det, så … David Attenborough. Kanskje han kunne krabbe rundt på gulvet og finne interessante fluer eller noe. Han ville i hvert fall fått tiden til å gå.

Hold deg oppdatert: Få Dagsavisens daglige nyhetsbrev på e-post!