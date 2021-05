Hun er sjef for Granittrock: Fra null jobb til full konsert-bonanza

Hvem: Adelina Laiq

Hva: Sjef for festivalen Granittrock

Hvorfor: I helga arrangeres årets festival digitalt på granittrock.no

I 2020 fikk dere ikke arrangert festival. I år valgte dere å ha den digitalt: Hvorfor?

– Granittrock skal være for alle. Det er gratis kultur til Groruddalen, rett og slett. Det siste året har vært et hardt år for mange, og vi tenkte at det er et stort behov for kultur. Så har vi fått bevilget midlene som vi lager festivalen for, og tenkte at vi vil prøve å arrangere noe, i det minste, og dele en kulturopplevelse.

Var det vanskelig å booke artister til heldigital festival?

– Jeg trodde faktisk at det skulle være vanskeligere. Artistene kjenner festivalen godt fra før, og har vært veldig positive. Jeg tror det er fordi dette er et gratis arrangement for alle. Og vi pleier jo å få store navn.

Nå åpnes jo samfunnet gradvis igjen: Har dere vurdert å utsette festivalen til seinere i år når det kanskje kan være flere samlet?

– Nei. Alle som jobber med Granittrock jobber frivillig, og å rokere om på alt ville vært vanskelig. Det ble jo ikke åpnet opp i Oslo før denne uka, og det ville vært vanskelig for oss å arrangere en åpen festival om noen måneder uansett, da det helt sikkert fortsatt vil være restriksjoner.

Festivalen arrangeres jo i et av områdene i Oslo, bydel Stovner, som har hatt høyest andel smittede og mange ungdom som sliter: Hva betyr Granittrock for nærmiljøet?

– Akkurat det er faktisk hovedgrunnen til at vi valgte å ha en onlinefestival. Og det er også derfor vi har programmert den mer for yngre folk enn før. Dette skal være en gave til de unge i Groruddalen og Oslo Øst. Jeg har selv vært ung her, og vet hvor viktig fritidsklubber og sånne tilbud er.

Kulturlivet har vært svært hardt rammet av pandemien: Hvordan har det siste året vært for deg som festivalsjef?

– Granittrock består av mennesker fra alle bransjer. Jeg jobber med konserter ellers også i firmaet Nordic Beats, og nå har jeg egentlig gått fra null jobb siden mars i fjor, til tre forskjellige jobber samtidig denne uka. På en måte hadde jeg kanskje håpet at gjenåpninga kunne vente til neste uke, men det er godt å være i gang igjen. Det er bare å restarte hjernen.

Hvordan har det vært å være permittert det siste året og så plutselig oppleve at det løsner litt igjen?

– Det er litt sjokk, egentlig. Da vi fikk nyheten om gjenåpning ble jeg stressa, men nå som jeg er mer vant til ting, så er det deilig. Jeg kjenner veldig mange som jobber i bar og restaurant som nå gleder seg veldig til å få hverdagen tilbake. Dette er jo ikke folk som liker å sitte hjemme og slappe av.

Hjemmetid har det jo vært mye av det siste året: Hva har du brukt tida på?

– Du, jeg vet ikke helt. Jeg har egentlig ikke gjort noen store ting. Året har gått helt sykt fort, og jeg har hatt små prosjekter på gang og prøvd å holde meg aktiv. Men jeg har vel kanskje sett litt mer TV-serier og, da.

Hva gjør deg lykkelig?

– Å reise. Og å jobbe frivillig.

Jeg har lest et sted at folk som jobber frivillig er mer lykkelige enn andre. Stemmer det, tror du?

– Ja, det tror jeg 100 prosent på. Det gir så utrolig mye.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Jeg er veldig spontan av meg. Hele livet mitt er å skeie ut.

Å, så herlig. Det er så mange som sier at de spiser en sjokolade i sofaen.

– Nei, det er ikke å skeie ut. Har jeg lyst på sjokolade så spiser jeg sjokolade. Jeg er ikke en sånn som har et strikt treningsregime, kan du si!

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– David Attenborough. Da skulle vi snakket om hele livet hans.

Dere måtte blitt stående en stund, da?

– Ja, haha.