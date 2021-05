Kidnapping, trusselbrev, løsepenger og mulig drap

Hvem: Kenneth Fossheim (29)

Hva: Forfatter og journalist i TV2.

Hvorfor: Ute med bok om Lørenskog-saken, «Lørenskog-mysteriet», sammen med TV2-kollega Magnus Braaten,





– Det siste halvannet året har vi blitt overøst med stoff fra den såkalte Lørenskog-saken. Nå er du og TV2-kollega Magnus Braaten ute med bok om saken. Hvorfor bok om denne saken?

– Den forteller en bredere historie om en sak som har stor offentlig interesse, først og fremst fordi det dreier seg om ekstremt alvorlig kriminalitet. Vi har jobbet med denne saken i to og et halvt år, siden januar 2019. Det har vært så mange vendinger og elementer i saken, så på et tidspunkt opplevde vi saken som uoversiktlig. Etter hvert begynte Magnus og jeg å leke med tanken om å fortelle historien fra A til Å – slik vi kjenner den så langt. Dette er en unik sak, som omfatter kidnapping, trusselbrev, krav om løsepenger i kryptovaluta og en av Norges rikeste personer. Fortsatt vet vi ikke hva som har skjedd, og vi vet heller ikke om det er et drap, slik politiet mener. De pågrep og siktet Tom Hagen for drap i april i fjor, uten at de hadde tilstrekkelige beviser. Derfor ble han også løslatt etter halvannen uke i varetekt. Som regel greier politiet å oppklare de fleste drapssaker etter forholdsvis kort tid, men her står de fortsatt med flere ubesvarte spørsmål.

– Hva har denne boken som vi ikke har fått vite gjennom medias massive dekning av saken?

– Det er en del nytt i boken, som hvordan VG ved en tilfeldighet kom over saken, og om hvorfor politiet ikke gitt ut offentlig med saken før etter 10 uker. Vi har valgt en kronologisk fortellermåte, og prøver å ta leseren gjennom en komplisert etterforskning. Vi belyser hvordan politiet mener at Tom Hagen hadde en rolle som hovedmann, men at de også mener at han var på jobben da kona forsvant. Dermed må det bety at politiet mener at det finnes ukjente medvirkere.

– Dere har fulgt saken tett som krimjournalister i TV 2. Hva er det som har gjort denne saken så spesiell?

– For oss begynte det som en kidnappingssak, hvor politiet lenge var tilbakeholdne med informasjon. Alle norske medier kaste seg på saken, som inneholder elementer vi ikke har sett i Norge før. Saken ble, om mulig, enda mer dramatisk da politiet gikk bort fra å mene at det var en kidnapping og i stedet beskyldte Hagen for å ha drevet en omfattende villedning og sikte ham for drap.

– Etter to og et halvt års etterforskning har ikke politiet kommet til noen løsning. Vil vi noen gang få vite sannheten?

– Det er et vanskelig spørsmål å svare på. Men jeg håper det. Så er det slik at i kriminalsaker er det sjelden vi får alle svar. Jeg er sikker på at vi vil komme nærmere enn det vi er i dag, og at vi vil få flere opplysninger enn hva vi har nå. Hvem er medvirkerne? Hvem var inne i huset den dagen hun forsvant? Hvem skrev trusselbrevet? Det er mange ubesvarte spørsmål. Tom Hagen betalte en sum penger i kryptovaluta i juni 2019, så om politiet greier å knekke koden og finne ut hvem som står som mottaker kan man kanskje komme nærmere et svar.

– Hva tror du har skjedd med Anne-Elisabeth (Lisbeth) Hagen?

– Jeg er glad jeg slipper å ta stilling til det spørsmålet. Det er heller ikke vår jobb å mene noe om det.

– Og hvem har gjort det?

– Det er et spørsmål mange har stilt seg. Vi vet ikke svaret, men et sted der ute er det noen som vet hva som har skjedd.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Som barn var det kanskje Matilda av Roald Dahl. I voksen alder har jeg generelt vært fascinert av bøker om store hendelser i nyere norsk kriminalhistorie, for eksempel NOKAS-ranet og 22. juli.

Hva gjør deg lykkelig?

– Å være på vei til et sted. Jeg er en sånn person som gleder meg mer til å reise på ferie, enn å nyte ferien der jeg er. For å si det litt flåsete.

Hvem var din barndomshelt?

– Jeg er født og oppvokst på 90-tallet, som var storhetstiden til Manchester United. Og da er det vanskelig å komme utenom spillere som Eric Cantona og Peter Schmeichel. De var mine helter.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– At jeg er litt for dårlig til å slippe kontrollen. Jeg liker å vite hva som skal skje. Jeg burde vært flinkere til bare å la det stå til. Og så er jeg ganske utålmodig, men det er ikke bare dumt.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da går jeg på pub med venner. Det er lenge siden jeg har kunnet gjøre det.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Jeg trives best med å stå på siden og dekke demonstrasjonene.

Er det noe du angrer på?

– At jeg aldri dro til utlandet for å studere. Men det kunne jo vært verre.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Her burde jeg sikkert svare Barack Obama eller noe sånt, men jeg er ikke så sterk hva gjelder small talk. Både makker Magnus og kjæresten min hadde nok gått foran i køen hvis den heisen skulle stått en stund.

