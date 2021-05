I år skal dommerne slå ned på uthaling av tida

HVEM: Terje Hauge (55)

HVA: Dommersjef i Norges Fotballforbund

HVORFOR: Søndag er det seriestart i eliteserien.

Yo! Det skal bli fint med fotball igjen. Så vi kan krangle om dommeravgjørelser!

– Ja, vi som elsker fotball gleder oss. Det blir mye å diskutere etter hver eneste runde. En del kan vi være enige om, en flott skåring og et godt løp. Men så kommer det en takling inne i straffefeltet. Var det kontakt eller ikke? Det kan alle ha ulik opplevelse av. Det er sjarmen med fotball.

I fotballspill er er dommeravgjørelsene alltid korrekte. Det er kjedelig, altså.

– Hva skal du si, fotball er lidenskap. At vi ser ting på ulike måter, det er akkurat sånn det skal være. Vi skal diskutere. Så jobber jo vi dommere beinhardt med at ikke åpenbare feil går forbi oss.

Er det annerledes å dømme under korona?

– Ja, det så vi mye av i fjor. Vi hører trenerne bedre, og kommunikasjon mellom spillere. Og de hører oss. Så vi må være mye mer bevisst på hva vi formidler, så vi ikke kommer ut i situasjoner som ikke er verdige.

Verdige? Hva mener du?

– Hvis noen sier noe til oss, så skal ikke vi svare tilbake. Vi må agere med spillereglene våre, frispark og kort. Men vi skal ikke svare skarpt tilbake til spillerne.

Høhø, pleier dommere å skjelle ut spillere på banen?

– Nei, det er i hvert fall ikke hverdagen. Men at det noen ganger blir sagt ting ... det har nok skjedd. Og når det fanges opp av mikrofoner, så blir det ekstra kraftfullt.

Hvilke beskjeder har du gitt til dommerne før årets sesong?

– Vi er bedre forberedt i år. Covid-19 tok oss litt på senga i fjor, men i år har ikke dommerne vært permitterte, de har dømt treningskamper og hatt mye samlinger. I fjor kom vi ikke inn i flyten før rundt runde ti. Før det ble det kontroversielle situasjoner i runde etter runde.

Er det noe spesielt dommerne skal være mer obs på?

– Det er tre ting. Det ene er å beskytte spillerne. Det andre er å få bort dette usportslige, med filming, hindring av raske igangsettinger og sånt. Dette må vi få vekk.

Jeg irriterer meg sjukt over spillere som stopper andres frispark og går sin vei med ballen.

– Det er helt sikkert forbedringspunkter her, ja. Det er ikke ulovlig å ta med ballen, men hvis man tar med ballen for å forhindre rask igangsettelse, da er det gult kort. Det har vi stresset våre dommere på.

Dette er det beste med håndball. Der skjer nesten ikke sånt.

– Ja, der får de to minutter hvis de berører ballen. Men vi må følge UEFAs retningslinjer. Vi har noen ganger prøvd å være litt tøffere enn dem, men da får vi beskjed om å følge den internasjonale listen som er satt. Det er ikke gult kort for å dytte ballen i feil retning. Men hvis det hindrer en rask igangsetting, da er det gult.

Hva med å stille seg foran frisparket for å forsinke det?

– Hvis en spiller kommer løpende for å stille seg foran er det gult. Men hvis han har vært i en duell og reiser seg opp, da skal vi hjelpe han vekk. Her må vi skille.

Hva var det tredje punktet dere skulle ta opp?

– Det er dette med straffespark. At vi hever lista litt på det som kalles Soft Penalty. Armer i ryggen og når noen blir holdt littegrann. Er det ikke nok intensitet i det, så må vi spille videre. Fotballen er en fysisk sport, og vi må tåle at man er borti hverandre. Vi skal ikke bite på når folk faller etter “soft” kontakt.

Tilbake i 1998 viser dommer Terje Hauge gult kort til Vålerenga-spiller Juro Kuvicek (PER LØCHEN/NTB)

Nå, noen faste spørsmål. Hvem var din barndomshelt?

– Da jeg var ung og tilskuer på Brann Stadion, da var alltid Einar Halle den beste dommeren. Han fikk alltid til gode kamper. Reidar Bjørnestad var mentoren min. Så de to.

Hata du ikke dommeren, altså?

– Jo, jo. Det var sånn jeg ble dommer. Jeg spilte fotball og i mitt speilbilde var jeg en stor stjerne. Dommeren fikk ofte gjennomgå, og jeg tror jeg fikk ni gule kort for kjefting på én sesong. Da fikk jeg beskjed av treneren om at jeg ikke fikk trene mer med laget, hvis jeg ikke dro på dommerkurs. Så jeg skulle skjønne hva det handlet om. Men i en liten fotballkrets endte det med at jeg måtte dømme kamper. De begynte å ringe meg hver gang dommeren ikke kom. Og så fikk jeg gode tilbakemeldinger, det gikk bra og jeg fikk mye oppmerksomhet. Det trigget meg litt.

Jøsses.

– Av og til, når jeg holder foredrag nå for ungdom, så spør jeg hvem i salen som får mye gule kort for å kjefte på dommerne. Så råder jeg dem til å begynne å dømme kamper. Da forstår de dommerens rolle bedre.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Det må være statsministeren, uavhengig av hvem det er. For å diskutere rammene for ungdom. Litt for mange faller utenfor, så jeg ville snakket om hvordan man skal tilrettelegge for dem. Og gjerne om hvor viktig fotball er.

Du kunne kanskje anbefalt henne å åpne opp litt mer?

– Nei, jeg er ikke fagmann på det. Men det er veldig rart at fotballen har kommet i gang i alle europeiske land unntatt Norge. Vi kunne vel satt i gang litt mer aktivitet. Vel, vel. Vi kommer vel i gang etter hvert.

