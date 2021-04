Smaker seg frem til nye akevittyper

Hvem: Morten Paulsen (43)

Hva: Produktutvikler og akevittdoktor hos Arcus.

Hvorfor: Feiret akevittens dag 13. april.





– Dere har feiret Akevittens dag, for å hedre Eske Bille, den danske adelsmannen Eske Bille som var høvedsmann på Bergenhus. Med urter fra sin kones urtehage fremstilte Bille drikken som kaltes «aqua vitae» – livets vann, og han regnes som akevittens opphavsmann i Norge. Hva har denne drikken gjort siden den fortjener en helt egen dag?

– Akevitt er en del av den norske kulturarven. Dagen er den dagen hvor vi har den første trykte kilden på norsk akevitt, Eske Bille sendte et brev til erkebiskop Olav Engelbrektsson i Nidaros. «Kjære Herre, verdige Eders nåde vite at jeg sender Eders nåde noe vatn med Jonn Teiste, som kalles Aqua vitae og hjelper samme vatn for alle hånde krantdom som et menneske kan ha innvortes». Dette var helt tilbake i 1531, som er da vi kan spore norsk akevitt tilbake til. Da var den ganske annerledes enn hva vi er vant med i dag. Da var akevitten tilsatt droger, eller krydder som vi sier i dag, og var mer til medisinsk bruk enn som nytelsen slik det er i dag. Opp gjennom årene har akevitten funnet sin form, og Cristopher Hammer beskrev i 1776 akevitten slik vi kjenner den i dag. Norsk akevitt skal være basert på potetsprit, inneholde karve eller dill, og må være lagret på eikefat.

– Du er akevittutvikler, eller kanskje jeg kan kalle deg smaksdoktor på heltid. Hvordan er en vanlig arbeidsdag i akevittens tjeneste?

– Arbeidsdagen for meg handler om å blande og smake til nye produkter, og vedlikeholde gamle. Jeg jobber også med andre brennevinsprodukter som gin, whisky og konjakk, samt løpende kvalitetskontroll av eksisterende produkter. Men det er akevitten som er det viktigste.

– Akevitt er noe jeg forbinder med jul. Men slik er det tydeligvis ikke?

– Vi ser jo at det er størst salg til jul. Men akevitten utvikles slik at det drikkes hele året, til alle typer mat, noe vi ser av en økende interesse for drikken. For selv om det kan brukes til andre ting, er akevitt fortsatt sterkt knyttet til mat. Så min jobb er å utvikle nye porteføljer, nye områder å drikke akevitt til, og utvikle smaken i ulike retninger.

– Er det noen typer mat akevitt ikke går så godt til?

– Mat med chili fremhever brenningen i både akevitten og chilien, og er ikke den mest ideelle kombinasjonen. Men det smakes med det.

– Uten å reklamere for sterkt drikke. Hva kan akevitten eller brukes til bortsett fra å skylle ned juleribba?

– Vi utvikler smaker som kan gå godt til moderne retter og lokal mat, som matcher tradisjonene. Akevitt er også en spennende base i forskjellige cocktail, hvor vi kan utvikle særegne nordiske og norske smaker.

– Hva kjennetegner en god akevitt?

– Det kommer an på bruksområdet. Den skal ha en distingvert smak og karve, noen også dill, og skal ha et visst fatpreg. Og det må passe til det man drikker det til.

– Hva er smaksdoktorens egen favoritt?

– Gammel Oppland er det vanskelig å komme utenom. Vinmonopolet selger i dag 341 forskjellige typer akevitt, og Gammel Opland er fortsatt Norges mest populære. Den er fremstilt av originaloppskriften fra 1872, og smaker det samme år etter år. Og jeg er veldig glad i Simers Taffel, som er en blank akevitt som første gang ble laget i 18600 og som er en god base for cocktails. Skal jeg fremheve en av mine favoritter, så er det en av våre nyere varianter, Lysholms Markens Grøde, som har et av innslag av rognebær og norske urter. Den passer godt til retter som vilt, men også til vegetarmat.

– Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Urtehagen på Knatten av Annemarta Borgen.

– Hva gjør deg lykkelig?

– En god konsertopplevelse.

– Hvem var din barndomshelt?

– Sølvpilen.

– Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg er ekstremt utålmodig i visse sammenhenger.

– Hva gjør du når du skeier ut?

– Fråtser i skalldyr og sjømat, i følge med øl og akevitt.

– Hva er du villig til å gå i

demonstrasjonstog mot?

Begrensninger i uttrykksfriheten.

– Er det noe du angrer på?

– Nei, jeg fokuserer heller på det jeg kan gjøre noe med.

– Hvem ville du helst stått fast

i heisen med?

– Tor Åge Bringsværd.